Desarticulada en Cádiz una red de trata de seres humanos para explotación sexual

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Cádiz, 30 jul (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado en Cádiz una organización presuntamente dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y ha detenido a un hombre de 46 años, que ha ingresado en prisión provisional por orden judicial.

Según ha informado este jueves la Policía Nacional, la investigación, desarrollada en el marco de la denominada Operación Nautilus por el Grupo Operativo de Extranjeros de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Cádiz, ha permitido desmantelar un entramado que captaba a mujeres en situación de vulnerabilidad en Colombia para explotarlas sexualmente en España.

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Las pesquisas, dirigidas por la Sección de Violencia contra la Mujer del Tribunal de Instancia de Cádiz, determinaron que un ciudadano colombiano se encargaba de localizar a las víctimas en su país de origen y facilitar su traslado hasta España, o a otros países europeos, con la promesa de ofrecerles una oportunidad para mejorar su situación económica.

Una vez llegaban a Cádiz, las mujeres eran alojadas en un piso donde se ejercía la prostitución y, según la investigación, eran sometidas a condiciones abusivas para saldar la deuda contraída por el viaje y su traslado.

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Entre las obligaciones que les imponía el detenido figuraba el pago de una deuda inicial de 3.000 euros antes de poder abandonar el inmueble, además de 500 euros semanales por el alquiler de la habitación.

Los investigadores sostienen que el arrestado se encargaba personalmente de recaudar esas cantidades tanto en el piso como en otros lugares de la ciudad previamente acordados.

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La operación concluyó el pasado 23 de julio con la detención del principal investigado y la práctica de dos registros en Cádiz, uno en su domicilio y otro en el inmueble utilizado para la explotación sexual de las víctimas.

Durante los registros, los agentes intervinieron abundante documentación que, según la Policía Nacional, respalda la presunta implicación del detenido en los hechos investigados.

El arrestado ya había sido detenido en diciembre de 2024 por hechos de naturaleza similar durante la denominada Operación Trilovites, también desarrollada por la Policía Nacional.

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Tras pasar a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión provisional. EFE

fjs/pst/mcm