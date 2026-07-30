Damnificados por el incendio de Bédar (Almería) exigen una comisión de investigación

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Almería, 30 jul (EFE).- Unos 60 vecinos y afectados por el incendio forestal del Levante almeriense han exigido este jueves a todos los partidos políticos que apoyen la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía para esclarecer la gestión de la catástrofe.

Según una nota, la petición se ha formalizado durante la primera gran asamblea del Grupo de Trabajo sobre el fuego en Bédar (Bedar Fire Working Group), una reunión que ha estado dirigida por la presidenta de la mesa, Sally Chapman.

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Durante la cita, Chapman ha reiterado que el objetivo de la plataforma es "buscar soluciones más que culpas" y trabajar conjuntamente para evitar que un desastre similar vuelva a ocurrir.

Uno de los momentos más destacados del encuentro ha sido la intervención de Danielle, hija de Pete y Fran Gillam, dos de las víctimas mortales del siniestro.

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Tras relatar su testimonio, la afectada ha lamentado la falta de apoyo por parte de las autoridades, contrastándola con el arrobo sentido por parte de la plataforma vecinal, cuyos testimonios han puesto en cuestión la debida notificación de la emergencia.

El grupo ha anunciado que centrará su labor en tres líneas de investigación ciudadana: la idoneidad de los medios de extinción empleados para controlar el fuego; la existencia y adecuación de un plan local de incendios; y el motivo por el que no se utilizó el sistema de avisos a teléfonos móviles ES-Alert.

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Sobre este último punto, uno de los miembros de la plataforma, encargado de recabar la información sobre las notificaciones, ha contrastado la falta de alertas en Bédar con su uso efectivo en otros territorios como Madrid, donde el sistema se desplegó con miles de desplazados sin registrar víctimas mortales.

La asamblea también ha contado con la participación de la abogada Mari Carmen Rojas, en representación del Colegio de la Abogacía de Almería, quien ha detallado el apoyo legal que la institución ha puesto a disposición de los damnificados.

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El grupo de trabajo ha sumado nuevas incorporaciones durante la cita y ha avanzado que próximamente convocará nuevos encuentros para profundizar en sus líneas de actuación y reclamar un mayor respaldo institucional a los afectados. EFE

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