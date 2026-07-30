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Consumo exige a cinco plataformas retirar anuncios turísticos en asentamientos israelíes

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Madrid, 30 jul (EFE).- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha requerido a cinco plataformas de alojamiento vacacional que retiren 141 anuncios de alojamientos turísticos situados en asentamientos israelíes ubicados en territorio palestino ocupado, al considerar que su publicidad es ilícita de acuerdo con la legislación española.

Los anuncios, según el departamento que dirige Pablo Bustinduy, han sido detectados en una investigación realizada por el ministerio, en la que se han localizado esas 141 ofertas publicadas por cinco plataformas de intermediación que operan en España.

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De momento, Consumo ha remitido un primer requerimiento a estas multinacionales para comunicarles la existencia de contenido considerado ilícito en sus plataformas y les ha instado a proceder a su retirada o bloqueo de forma inmediata. En caso de que no lo hagan, advierte de que podrían enfrentarse a nuevas actuaciones por parte del ministerio.

La norma establece que la publicidad de bienes procedentes de asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado, así como la de servicios prestados en dichos asentamientos, tiene la consideración de publicidad ilícita.

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Los alojamientos detectados se encuentran en asentamientos correspondientes a más de 200 códigos postales incluidos en la relación publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado.

El departamento enmarca esta nueva actuación en las medidas aprobadas por el Gobierno para contribuir, según señala, a aliviar el sufrimiento de la población palestina afectada por el conflicto en Gaza. EFE

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