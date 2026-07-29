Miguel de Toro: "España siempre tiene que estar peleando por las medallas"

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Sevilla, 29 jul (EFE).- El waterpolista andaluz Miguel de Toro considera que "no es un buen resultado" el quinto puesto cosechado por la selección española la pasada semana en Sydney (Australia), donde se celebró la Súper Final de la Copa del Mundo, "porque España siempre tiene que estar peleando por las medallas".

Miguel de Toro, que está a punto de cumplir 33 años y acaba de fichar por el CN Sabadell tras una larga etapa en el Ferencvaros húngaro, reiteró a EFE que "evidentemente, no es bueno" ser quintos, "pero también hay que valorar que esta vez" España ha "llevado a un grupo híbrido, con jugadores jóvenes y otros más veteranos".

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El boya sevillano cree que la selección nacional, eliminada en cuartos de final por Australia, "ha sabido competir y, de hecho, no" ha "perdido ningún partido en el tiempo reglamentario; la derrota llegó en la tanda de penaltis frente al anfitrión", debido a una "desconexión al final" cuando ganaban por tres goles.

"Estoy muy orgulloso del equipo porque hemos sabido competir y jugar bien. Esos malos minutos al final del partido contra Australia son algo de lo que tenemos que aprender. Creo que esa experiencia nos va a venir muy bien de cara al futuro", concluyó De Toro. EFE

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