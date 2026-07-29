Las ministras Mónica García y Sira Rego critican que la Comunidad compre un "ático de lujo" y cargan contra Ayuso

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Las ministras Mónica García (Sanidad) y Sira Rego (Juventud e Infancia) han criticado la adquisición por parte de la Comunidad de Madrid de un ático en el distrito madrileño de Chamberí y cargan contra la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

A través de las redes sociales la titular de Sanidad, también líder de Más Madrid, ha confrontado que el Gobierno regional compra un "ático de lujo" para que Ayuso lo use como "oficina", aludiendo así a la información publicada por el diario 'El País'.

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Sin embargo, la presidenta regional ha descartado este miércoles en rueda de prensa que el Gobierno regional haya adquirido el ático de Chamberí para un uso personal y lo ha enmarcado en la reforma "integral" de la Real Casa de Correos que se va a llevar a cabo.

"La operación no estaba presupuestada y se ha conocido 3 meses después. Para Quirón, millones. Para Ayuso, áticos. Para la sanidad pública, listas de espera. Madrid no es su cortijo", ha lanzado Mónica García.

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Mientras, la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha criticado que la prioridad de la "derecha y la ultraderecha": "quitarles 17 euros a niños y niñas" migrantes no acompañados, en alusión la supresión de una asignación para estos menores en Aragón anunciada por Vox, y la "comprar un ático de lujo para Ayuso".

"LAS PRIORIDADES DE AYUSO ESTÁN CLARAS"

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha recriminado también en las redes sociales que "las prioridades de Ayuso vuelven a quedar claras".

"Comprar con dinero público un ático de lujo para usarlo como 'oficina temporal' refleja una forma de entender las instituciones más cercana al privilegio que al servicio público", ha apostillado.

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