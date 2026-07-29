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La astrofísica española sabrá antes del 20 de septiembre si "salta al futuro" con el TMT

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La Laguna (Tenerife), 29 jul (EFE).- Organismos públicos estatales y autonómicos han subrayado este miércoles el acto de diplomacia científica "sin precedentes" para atraer a La Palma el TMT, lo que decidirá el Consorcio Internacional antes del 20 de septiembre, y que supondría "un salto en el futuro" de la astrofísica en Canarias.

El Telescopio de Treinta Metros (TMT) ayudaría a buscar planetas tipo Tierra alrededor de estrellas tipo Sol para indagar si tienen condiciones idóneas para la vida, pero también sería útil para entender la materia y la energía oscura, según ha afirmado este miércoles el director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Valentín Martínez-Pillet.

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El director del centro científico se ha referido a la apuesta "sólida y de futuro" que ha impulsado el Gobierno central para diseñar, junto al Banco Europeo de Inversiones, un marco financiero que permitiría movilizar hasta 1.000 millones de euros en favor del TMT si se construye en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma.

Esto permitiría albergar en el país el mayor telescopio óptico e infrarrojo del hemisferio norte pero la propuesta financiera está supeditada a que el consorcio internacional elija La Palma como sede del TMT, que inicialmente se diseñó para Hawái (EE. UU.), como ha recordado la secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Eva Ortega, en rueda de prensa al término del Consejo Rector del IAC.

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El Consejo Rector del IAC ha sido presidido, de forma telemática, por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, quien ha destacado la inversión extraordinaria de 3,41 millones de euros, que el Gobierno de España destinará este año al centro.

Esta aportación, ha explicado, se suma a los cerca de 2 millones de euros que ya se aportaron de forma extraordinaria en 2025 y son datos "que hablan de la voluntad del Gobierno de España de acompañar con ambición al Instituto”, ha destacado la ministra, que ha recordado que “es un esfuerzo añadido que se realiza con presupuestos prorrogados”.

La ministra ha felicitado al IAC porque este año ha recuperado la acreditación como Centro de Excelencia Severo Ochoa para el periodo 2026-2029, el mayor reconocimiento científico que puede recibir un centro de investigación en España y que suma ya cuatro acreditaciones de este tipo, lo que supone una inyección de 4,5 millones de euros para desarrollar durante cuatro años un plan estratégico de fortalecimiento científico.

Además la secretaria de Investigación, Eva Ortega, ha mencionado que desde 2018 el Gobierno ha invertido más de 76 millones de euros en el IAC y en 2021 y 2022 se destinaron otros 22 millones de euros extraordinarios, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que el IAC ha ejecutado en cerca del 98 %.

Asimismo ha subrayado que en 2025 el IAC alcanzó la mayor producción científica de toda su historia con 810 publicaciones internacionales, después de tres años consecutivos de crecimiento, un 32 % más que en 2018.

También ha recordado que ha obtenido cinco nuevos proyectos del Consejo Europeo de Investigación (ERC), una de las convocatorias científicas más competitivas y prestigiosas del mundo y ha apuntado a “proyectos que van a marcar la astronomía de las próximas décadas”, como el Cherenkov Telescope Array (CTAO), que estudia los fenómenos más extremos del Universo, y el European Solar Telescope, el telescopio solar más avanzado de Europa, que ya ha superado las principales evaluaciones técnicas y entra en la fase previa a su construcción.

Igualmente en la reunión se ha abordado el compromiso del Gobierno con el personal del Instituto, de más de 400 personas, y ha avanzado que se va a estudiar la reforma de los Estatutos del Instituto para adaptar la organización del IAC a las necesidades de mejora de las condiciones laborales, lo que se aprobará como Real Decreto. EFE

(foto)

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