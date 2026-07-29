Extinguido el incendio forestal declarado este martes en Lucena (Huelva)

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Huelva, 29 jul (EFE).- El Plan Infoca ha dado por extinguido el incendio forestal declarado a primera hora de la tarde de este martes en el paraje Los Vuelos de Lucena del Puerto (Huelva), el segundo en 24 horas que se registraba en este término municipal.

Según han informado desde Infoca, la extinción se ha decretado en la medianoche, momento en el que los efectivos que quedaban en la zona se han retirado.

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Concretamente, continuaban en el lugar diez efectivos de tierra y una autobomba, después de que alrededor de las 18:00 horas, tras su estabilización, se retiraran los dos medios aéreos activados, un helicóptero semipesado y un avión en carga en tierra.

Este fuego es el segundo registrado en 24 horas en esa localidad, después del declarado el lunes en el paraje Buenavista, que quedó extinguido varias horas después. EFE

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