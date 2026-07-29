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El juez del 'caso Leire Díez' cita como imputado al exdirector de la Guardia Civil el 10 de septiembre

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El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, ha citado como investigado a Leonardo Marcos, exdirector general de la Guardia Civil, el próximo 10 de septiembre.

Así se desprende de una providencia, recogida por Europa Press, en el que el magistrado cita a Marcos a las 10.00 horas de ese día en el marco del 'caso Leire Díez', en el que Pedraz investiga una presunta trama para obstaculizar procesos judiciales que afecten al PSOE y al Gobierno, que habría estado liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez.

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Cabe recordar que el que fuera jefe la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entre 2023 y 2025, Rafael Yuste, desveló ante agentes de esta misma unidad que recibió presiones por parte de Leonardo Marcos, y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, para "ponerse de perfil" en la investigación que afecta a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que fuese la autoridad judicial quien "tomase la iniciativa", según un oficio de los investigadores.

El que fuera coronel jefe de la UCO relató el pasado 27 de mayo que el entonces director general de la Guardia Civil --antecesor de la actual directora, Mercedes González, también imputada--, afirmó que el oficio de solicitud efectuado por la UCO en la investigación del hermano de Sánchez era "totalmente prospectivo y malintencionado".

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CITA COMO TESTIGO AL FISCAL JEFE DE BADAJOZ

Según recoge la UCO, el exdirector de la Guardia Civil apuntó que la "credibilidad estaba por los suelos" y solicitó que el siguiente viernes (19 de julio) tenían que efectuar un informe con todo "analizado y que no haya nada".

El entonces jefe de la UCO se opuso a la pretensión del director general, al señalar que era "materialmente imposible ya que se debían analizar los correos electrónicos y posteriormente confeccionar el informe preceptivo dirigido a la Autoridad Judicial".

En dicha reunión de julio de 2024 también participaron el jefe de Policía Judicial y el DAO, un cargo que asume desde diciembre de 2023 el teniente general Manuel Llamas, igualmente investigado.

En esa misma providencia, el juez Pedraz ha citado para ese mismo día a José Luis Alonso, fiscal jefe de Badajoz, y emplaza a la Fiscalía General del Estado que remita "copia completa e íntegra del expediente relativo a la denuncia presentada contra Leire Díez", así como la "copia íntegra de todas las comunicaciones relacionadas con la denuncia, mantenidas entre cualesquiera fiscales, funcionarios o responsables del Ministerio Fiscal que hubieran intervenido en su tramitación".

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EuropaPress

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