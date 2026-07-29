El Atlético de Madrid femenino prepara la temporada en Segovia antes de viajar a Málaga

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Segovia, 29 jul (EFE).- La plantilla del Atlético de Madrid femenino, con nuevas incorporaciones, se encuentra concentrada en Los Ángeles de San Rafael (Segovia) dentro de una pretemporada que inició a mediados del pasado julio en Alcalá de Henares (Madrid) y que continuará en Málaga del 3 al 9 de agosto.

El conjunto rojiblanco, dirigido por David González, afronta esta pretemporada con varias incorporaciones, entre ellas las de Génesis Pérez, Henrietta Csizár, Viola Calligaris, Allegra Poljak y la joven Celia Segura cedida del FC Barcelona.

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Asimismo, Amanda Sampedro se ha incorporado al cuerpo técnico del conjunto madrileño. Tras completar los entrenamientos previstos en Los Ángeles de San Rafael, el equipo se desplazará a Málaga para realizar una nueva concentración entre los días 3 y 9 de agosto. EFE

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