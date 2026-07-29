Detenido con 160.000 euros en efectivo tras ser sorprendido usando el móvil al volante

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Madrid, 29 jul (EFE).- La Policía Municipal de Madrid ha detenido en el distrito de Carabanchel a un hombre de 28 años por llevar escondidos 160.000 euros detrás de la radio de su coche tras darle el alto por ir conduciendo mientras utilizaba el teléfono móvil.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 26 de junio hacia las 12:45 horas en la calle de la Vía Carpetana de Madrid cuando unos agentes patrullaban la zona y advirtieron de que el conductor de un vehículo estaba usando el móvil, han informado a EFE fuentes policiales.

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Entonces, los policías le indicaron que detuviera el coche, comenzaron a interrogarle y le pidieron que se apeara del vehículo y, cuando lo hizo, notaron que estaba muy nervioso y no paraba de mirar hacia la radio.

En la consola principal del coche los agentes se dieron cuenta de que había una parte de la carrocería que no estaba totalmente sujeta y, al levantar el revestimiento plástico, encontraron fajos de billetes en su interior.

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El hombre, con antecedentes penales por menudeo de estupefacientes, les dijo que eran 80.000 euros que debía entregar a cambio de 1.000 y que si no lo hacía quien se lo había encargado le haría daño a su familia.

Finalmente, los policías encontraron 160.000 euros dentro de una caleta improvisada tras la radio, por lo que detuvieron al hombre, español de 28 años, por un presunto delito de blanqueo de capitales.EFE

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