CGT reclama más contratación durante el verano en concentración ante la sede de Correos

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Madrid, 29 jul (EFE).- La Confederación General del Trabajo (CGT) ha convocado este miércoles una concentración frente a la sede de Correos bajo el lema "basta de presión, más contratación" durante la campaña de verano.

La movilización se suma a la huelga que el sindicato mantiene en todos los centros y turnos de trabajo de la compañía en la Comunidad de Madrid desde el pasado 1 de julio y que se extenderá hasta el 30 de septiembre.

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El sindicato denuncia la falta de personal durante el periodo vacacional, una situación que, a su juicio, provoca un aumento de la carga de trabajo, jornadas al aire libre bajo temperaturas cada vez más elevadas, salarios bajos y la denegación de sistemática de días libres por asunto propios, entre otras cuestiones.

En este sentido, CGT denuncia que, en Madrid, la plantilla se ha reducido en casi 600 trabajadores, mientras que desde la empresa justifican la reducción de personal por la volatilidad de la carga de trabajo y defienden que buscan garantizar un gasto sostenible.

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Respecto a las altas temperaturas, el sindicato ha señalado que en el último comité de salud laboral, celebrado el pasado 15 de julio, volvió a plantear las medidas que ya propuso en 2025, entre ellas que los horarios de reparto se adapten a las alertas emitidas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y no a franjas horarias fijas, una propuesta que, según CGT, fue rechazada nuevamente por Correos.

Desde la organización sindical han afirmado que las condiciones laborales actuales no son "ni decentes ni seguras" y han trasladado la necesidad de mantener las movilizaciones en el futuro.

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A la concentración han asistido alrededor de 100 trabajadores y los representantes del sindicato han afirmado que no son optimistas sobre que esta movilización permita lograr avances a corto plazo. EFE