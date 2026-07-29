Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

CGT reclama más contratación durante el verano en concentración ante la sede de Correos

Guardar

Madrid, 29 jul (EFE).- La Confederación General del Trabajo (CGT) ha convocado este miércoles una concentración frente a la sede de Correos bajo el lema "basta de presión, más contratación" durante la campaña de verano.

La movilización se suma a la huelga que el sindicato mantiene en todos los centros y turnos de trabajo de la compañía en la Comunidad de Madrid desde el pasado 1 de julio y que se extenderá hasta el 30 de septiembre.

PUBLICIDAD

El sindicato denuncia la falta de personal durante el periodo vacacional, una situación que, a su juicio, provoca un aumento de la carga de trabajo, jornadas al aire libre bajo temperaturas cada vez más elevadas, salarios bajos y la denegación de sistemática de días libres por asunto propios, entre otras cuestiones.

En este sentido, CGT denuncia que, en Madrid, la plantilla se ha reducido en casi 600 trabajadores, mientras que desde la empresa justifican la reducción de personal por la volatilidad de la carga de trabajo y defienden que buscan garantizar un gasto sostenible.

PUBLICIDAD

Respecto a las altas temperaturas, el sindicato ha señalado que en el último comité de salud laboral, celebrado el pasado 15 de julio, volvió a plantear las medidas que ya propuso en 2025, entre ellas que los horarios de reparto se adapten a las alertas emitidas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y no a franjas horarias fijas, una propuesta que, según CGT, fue rechazada nuevamente por Correos.

Desde la organización sindical han afirmado que las condiciones laborales actuales no son "ni decentes ni seguras" y han trasladado la necesidad de mantener las movilizaciones en el futuro.

A la concentración han asistido alrededor de 100 trabajadores y los representantes del sindicato han afirmado que no son optimistas sobre que esta movilización permita lograr avances a corto plazo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo | Interior da por estabilizado el incendio de la Sierra Oeste de Madrid y pone fin a varios confinamientos

Equipos de emergencia mantienen la vigilancia sobre los principales focos y se amplía la reapertura de municipios tras la estabilización parcial de varios frentes

Última hora de los incendios en España, en directo | Interior da por estabilizado el incendio de la Sierra Oeste de Madrid y pone fin a varios confinamientos

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Para ahorrar en tu factura, lo ideal es estar actualizado sobre el precio promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Descubren en un Airbnb francés un laboratorio de cocaína que procesaba droga líquida llegada del Caribe y la convertía en polvo con maquinaria sofisticada

Las autoridades francesas destacan la dificultad de rastrear estas actividades ilegales en pisos de alquiler temporal, ya que la rotación de inquilinos y los pagos electrónicos favorecen el anonimato de los implicados

Descubren en un Airbnb francés un laboratorio de cocaína que procesaba droga líquida llegada del Caribe y la convertía en polvo con maquinaria sofisticada

Así es el dispositivo que convierte la luz en sonido: invidentes podrán sentir eclipse solar

LightSound será distribuido en varias regiones de España para disfrutar de este fénomeno del espacio

Así es el dispositivo que convierte la luz en sonido: invidentes podrán sentir eclipse solar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un colaborador de la Guardia Civil asegura que Leire Díez pidió ayuda en nombre de Pedro Sánchez

Un colaborador de la Guardia Civil asegura que Leire Díez pidió ayuda en nombre de Pedro Sánchez

Begoña Gómez cambia de abogado y pide más tiempo al juez Peinado para preparar su defensa

España acogerá a un exmilitar afgano perseguido por los talibanes tras dictarlo una sentencia de la Audiencia Nacional

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si el aire acondicionado del coche funciona unas veces y otras no, el 90% de las veces viene de esta pequeña válvula”

Estados Unidos lanza la “revisión” de su despliegue militar en Europa mientras miles de soldados permanecen en Rota y Morón

ECONOMÍA

El Gobierno lanza una nueva moneda conmemorativa por el triunfo de España en el Mundial: habrá 50.000 piezas y costarán más de 60 euros cada una

El Gobierno lanza una nueva moneda conmemorativa por el triunfo de España en el Mundial: habrá 50.000 piezas y costarán más de 60 euros cada una

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: la hora a la que no se puede hacer ruido por la mañana

Estos son los municipios en los que se ha abaratado el alquiler más de 100 euros

Santiago, Basauri y varios barrios de Gijón y Avilés pasan a ser zonas tensionadas: así se limitarán los alquileres desde este jueves

Las marcas deberán reparar móviles y televisores aunque ya no tengan garantía: así funciona el nuevo derecho europeo

DEPORTES

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Laporta no viajará con el FC Barcelona a la gira de Inglaterra tras sufrir una arritmia : “Todo ha ido bien. Me han revertido la arritmia”

Sergey Lomakin, el hombre por el que Pirlo ya no será seleccionador de la Azzurra: del rey de las apuestas a los favores al Kremlin

Williams pide perdón a Carlos Sainz y Albon tras los fallos en el monoplaza que relegan a los pilotos al pozo de la parrilla

Cucurella cumple su promesa y se tatúa la cara de Luis de la Fuente tras ganar el Mundial 2026