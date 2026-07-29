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Ademar inicia su nuevo proyecto con solo dos fichajes y siete bajas

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León, 29 jul (EFE).- El Abanca Ademar ha iniciado su proyecto para la temporada 2026-2027 en la Liga Nexus Energía ASOBAL con sólo dos fichajes, frente a siete bajas, y con el técnico leonés Luis Puertas en la dirección del equipo, que ya asumió la pasada campaña tras la dimisión de Daniel Gordo, de quien fue entrenador ayudante.

Las dos novedades en el inicio del trabajo de preparación en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de León han sido dos retornos, el del central y excapitán, Juan Castro, y el extremo Adrián Casqueiro, tras sus respectivas etapas en el Kadetten Schaffhausen suizo y PAUC francés.

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En el apartado de salidas, destacan las de jugadores que eran fundamentales como el guardameta internacional iraní Saeid Barkhordari (Bathco Torrelavega), los extremos Darío Sanz (Stuttgart) y Sergio Sánchez (Recoletas Atlético Valladolid), los centrales Rodrigo Pérez (UBU San Pablo Burgos) y Adrián Fernández, el lateral Samu Saiz (Logroño) o Aitor Albizu, traspasado al Ciudad Real.

La única ausencia en el inicio del trabajo, que en la sesión vespertina tendrá una jornada de puertas abiertas para la afición en el palacio municipal Urbano González Escapa, es la del guardameta internacional júnior Marcos García, tras su reciente participación con España en el europeo de la categoría en Rumanía. EFE

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fps/mr/cmm

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