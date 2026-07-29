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Aagesen ve "esperanza" ante evolución de fuegos pero pide mucha prudencia por ola de calor

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Madrid, 29 jul (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha asegurado que hay motivos para la "esperanza" ante la evolución favorable de los incendios forestales, aunque ha reclamado "máxima prudencia" por el comienzo de la cuarta ola de calor del verano y el elevado peligro de nuevos focos o reactivaciones.

"Hay esperanza, el trabajo conjunto está dando resultados, pero tenemos que tener todavía máxima precaución", ha señalado Aagesen este miércoles durante una visita al Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales, acompañada por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

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La ministra ha destacado como una información "positiva" que los incendios se estén conteniendo poco a poco, sobre todo los del centro peninsular, y que no estén apareciendo nuevos focos.

"En las próximas horas y días, en función de la evolución, esperamos más noticias positivas", ha afirmado Aagesen, quien, no obstante, ha insistido en que el escenario meteorológico obliga a mantener la cautela ante la cuarta ola de calor del verano que comienza hoy y se prolongará hasta el domingo al menos, aunque todavía se desconoce si se alargará más.

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"Máxima prudencia, máxima precaución y seguir todas las indicaciones de las autoridades", ha pedido la vicepresidenta a la ciudadanía, tras advertir de que España atraviesa un momento "extraordinariamente complicado" en materia de incendios con el índice de peligrosidad en niveles altos o extremadamente altos en prácticamente todo el territorio nacional.

También ha valorado que algunos núcleos de población hayan comenzado a recuperar la normalidad y que parte de las personas desalojadas puedan regresar a sus hogares, así como el progresivo levantamiento de los confinamientos.

En este contexto, ha alertado de la creciente complejidad de los fuegos debido a un cambio climático "que no da tregua, que avanza y que complica la gestión de unos incendios muy complicados".

La ministra ha llamado a mantener la unidad y la coordinación demostradas por las distintas administraciones durante la lucha contra los incendios y ha defendido que ese mismo espíritu se traslade al pacto de Estado frente a la emergencia climática.

Por otra parte, Aagesen ha pedido también precaución ante el eclipse solar del próximo 12 de agosto y ha explicado que, bajo la coordinación del Ministerio del Interior, se están desarrollando campañas preventivas para que la ciudadanía pueda disfrutar de este acontecimiento "histórico" en las mejores condiciones.

Ha recordado que el 12 de agosto ha coincidido en los últimos años con episodios de ola de calor y altas temperaturas, por lo que ha asegurado que para ese momento único e histórico se desplegarán "todos los dispositivos que sean necesarios". EFE

(foto) (vídeo)

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