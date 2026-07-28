Vecinos de Robledo, Zarzalejo, Fresnedillas y Valdemaqueda siguen sin poder volver a casa

Guardar

Madrid, 28 jul (EFE).- Los vecinos de las localidades madrileñas de Robledo de Chavela, Zarzalejo, Fresnedillas de la Oliva y Valdemaqueda seguirán sin poder volver a sus casas, pese a que el Gobierno regional tiene ya listo el dispositivo para el retorno en ocho municipios afectados por el incendio de Madrid, que comenzará esta tarde a las 17 horas.

Según ha informado esta tarde Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias del Ministerio del Interior mantiene la orden de evacuación en estas cuatro localidades.

PUBLICIDAD

Asimismo, también mantiene la orden de confinamiento en las urbanizaciones del Encinar del Alberche, en Villa del Prado; Costa de Madrid, San Ramón, Javacruz, La Javariega y Veracruz, en San Martín de Valdeiglesias, y en los municipios de Pelayos de la Presa y Santa María de la Alameda.

El consejero madrileño de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha anunciado este martes en declaraciones a los medios tras la reunión celebrada en el Centro de Coordinación Operativa (Cecop), que el Gobierno regional tiene ya listo el dispositivo para el retorno de los vecinos esta tarde.

PUBLICIDAD

En concreto, los ocho municipios madrileños realojados son Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Navalagamella, Navas del Rey, Rozas de Puerto Real, Aldea del Fresno, Chapinería y Colmenar del Arroyo.

Una desescalada ante la que el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha pedido "prudencia", ya que retornarán a sus hogares 20.000 personas que se encontraban evacuadas y 14.000 personas que estaban confinadas por el incendio en la sierra norte de la región.

PUBLICIDAD

Las distintas administraciones afrontarán el "desafío" de garantizar este proceso de retorno en condiciones de seguridad y de movilidad, ha dicho el delegado en el puesto de mando de Navalcarnero. EFE