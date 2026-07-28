Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Un jugador brasileño es suspendido hasta que la víctima de su dura entrada se recupere

Guardar

São Paulo, 28 jul (EFE).- El Superior Tribunal de Justicia Deportiva (STJD) de Brasil inhabilitó este martes al defensa del Inter de Porto Alegre Victor Gabriel hasta que el delantero del Cruzeiro Gabriel Pec vuelva a los entrenamientos, como sanción por la dura entrada que le propinó durante un partido.

La resolución fue dictada por la Sexta Comisión Disciplinaria del tribunal, tras analizar la acción ocurrida a los 13 minutos del segundo tiempo del encuentro entre Inter y Cruzeiro del pasado miércoles, de la decimonovena fecha del Campeonato Brasileño, que acabó 1-2 a favor del Cruzeiro.

PUBLICIDAD

En esa jugada, el zaguero resultó expulsado con tarjeta roja directa por emplear fuerza excesiva al disputar el balón.

Aunque la víctima fue retirada del campo inicialmente con un corte en una pierna, los exámenes médicos posteriores confirmaron una fractura en la tibia izquierda por la cual debió ser intervenido quirúrgicamente el pasado sábado.

PUBLICIDAD

Los miembros del tribunal consideraron que la sanción habitual por jugada violenta, que oscila entre uno y seis partidos de suspensión, resultaba insuficiente dada la magnitud de la lesión.

Al quedar el atacante imposibilitado de competir a causa del golpe, los jueces optaron por aplicar la medida extendida que mantiene inhabilitado al infractor hasta que la víctima reciba el alta para entrenarse, con un límite máximo de 180 días.

Tras la decisión judicial, Victor Gabriel solo quedará habilitado para volver a disputar partidos una vez que el cuerpo médico confirme que Gabriel Pec se ha reincorporado a las prácticas habituales de su equipo, que se estima será en tres o cuatro meses.

Durante la audiencia celebrada este martes, Victor Gabriel manifestó entre lágrimas a los miembros del tribunal que no tuvo "ninguna intención" de lastimar a su rival y que los últimos días se ha dedicado a orar por él.

"Paso noches en vela rezando por él. Pido perdón de todo corazón a toda la gente del Cruzeiro", declaró.

Pec fue anunciado como nuevo fichaje del Cruzeiro desde el LA Galaxy el pasado 7 de julio y el partido en el que sufrió la fractura representaba su debut como titular en el equipo.

La decisión asesta además un duro golpe al Internacional, que pierde a un titular afianzado en un momento crítico de la temporada.

El conjunto de Porto Alegre atraviesa un delicado presente deportivo, ya que marcha en la decimosexta posición del Campeonato Brasileño, al borde de la zona de descenso, y acumula cuatro derrotas consecutivas. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios, en directo: Interior deja volver a sus casas a los vecinos de diez municipios de Madrid y cinco de Ávila, y levanta el confinamiento en Santa María de la Alameda y Pelayos de la Presa

Miles de personas siguen fuera de sus hogares mientras los operativos refuerzan sus esfuerzos para contener los incendios activos

Última hora de los incendios, en directo: Interior deja volver a sus casas a los vecinos de diez municipios de Madrid y cinco de Ávila, y levanta el confinamiento en Santa María de la Alameda y Pelayos de la Presa

El Gobierno indulta parcialmente a la expresidenta del Parlament Laura Borràs y rebaja su pena de prisión de cuatro años y medio a dos tras la propuesta del TSJC

La medida de gracia evita el ingreso en prisión de la exdirigente de Junts, aunque mantiene la multa y el resto de las penas accesorias impuestas por la Justicia

El Gobierno indulta parcialmente a la expresidenta del Parlament Laura Borràs y rebaja su pena de prisión de cuatro años y medio a dos tras la propuesta del TSJC

Patricio Ochoa, doctor: “Hay un alimento que te ayuda a tener menos antojos”

Explica que su combinación de proteínas favorece la saciedad y puede prolongar la sensación de estar lleno

Patricio Ochoa, doctor: “Hay un alimento que te ayuda a tener menos antojos”

La casa donde Kiko Rivera se está recuperando del ictus junto a su pareja, Lola García: 780 metros cuadrados repartidos en tres plantas con piscina en Sevilla

El traslado a este chalet reformado marcó el inicio de una nueva etapa para el hijo de Isabel Pantoja tras su separación de Irene Rosales

La casa donde Kiko Rivera se está recuperando del ictus junto a su pareja, Lola García: 780 metros cuadrados repartidos en tres plantas con piscina en Sevilla

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de los polifacéticos Víctor Elías y Marta Torné al cómico Txabi Franquesa y la modelo Desirée Cordero

El grupo de invitados acompañará a Roberto Leal desde este martes 28 de julio hasta el jueves 30

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de los polifacéticos Víctor Elías y Marta Torné al cómico Txabi Franquesa y la modelo Desirée Cordero
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Complutense reclama que Begoña Gómez y su asesora le indemnicen en caso de ser condenadas por malversación con 113.509 euros por apropiarse del ‘software’

La Complutense reclama que Begoña Gómez y su asesora le indemnicen en caso de ser condenadas por malversación con 113.509 euros por apropiarse del ‘software’

Los notarios aclaran una de las grandes dudas tras los incendios: no se pierde la propiedad cuando se queman las escrituras de la vivienda

Europa señala a España por malos tratos a detenidos en tres prisiones andaluzas: “Reclusos alegaron haber sido abofeteados, golpeados y pateados por funcionarios”

La guía definitiva para ponerse al día antes de ‘Spider-Man: Brand New Day’: dónde ver las tres películas de la saga protagonizada por Tom Holland

El Poder Judicial deja en manos del TSJ de Madrid decidir si sanciona al juez Peinado por dos posibles faltas disciplinarias leves en su actuación contra Begoña Gómez

ECONOMÍA

Cómo beneficiarse de la prestación especial para los trabajadores afectados por incendios que ha aprobado el Gobierno

Cómo beneficiarse de la prestación especial para los trabajadores afectados por incendios que ha aprobado el Gobierno

La crisis de la vivienda no da tregua en España: el precio subirá este año un 12%

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Viajar si estás cobrando el paro te puede salir muy caro”

Estas son las profesiones que pueden prejubilarse en 2026

La ocupación toca máximos con casi 22,8 millones y la tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008

DEPORTES

Laporta no viajará con el FC Barcelona a la gira de Inglaterra tras sufrir una arritmia : “Todo ha ido bien. Me han revertido la arritmia”

Laporta no viajará con el FC Barcelona a la gira de Inglaterra tras sufrir una arritmia : “Todo ha ido bien. Me han revertido la arritmia”

Sergey Lomakin, el hombre por el que Pirlo ya no será seleccionador de la Azzurra: del rey de las apuestas a los favores al Kremlin

Williams pide perdón a Carlos Sainz y Albon tras los fallos en el monoplaza que relegan a los pilotos al pozo de la parrilla

Cucurella cumple su promesa y se tatúa la cara de Luis de la Fuente tras ganar el Mundial 2026

Diomande, Rodri y una difícil decisión: el Real Madrid no tiene hueco para tanto fichaje