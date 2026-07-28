Transportes pide al PP que aparque "tentaciones de boicot" en la conferencia sectorial

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Madrid, 28 jul (EFE).- El Ministerio de Transportes ha pedido a las comunidades gobernadas por el PP que "dejen de lado las tentaciones de boicot" en la Conferencia Nacional de Transportes que se celebra esta mañana, presidida por el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.

Fuentes del Ministerio destacan que el Gobierno acude a la cita "con espíritu de máxima colaboración, diálogo y refuerzo de la cooperación institucional".

Al tiempo "insta a un ambiente de unidad y consenso" por parte de las comunidades autónomas y "que se dejen a un lado tentaciones de boicot de las comunidades del PP, como ha ocurrido en otras citas, que sólo suponen un perjuicio para la gente".

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El orden del día de la reunión incluye asuntos como el desarrollo de la Ley de Movilidad Sostenible, el despliegue del Plan Social para el Clima, el programa de Abono Único, el compromiso con el nuevo mapa concesional, los avances en la modernización del sistema ferroviario y el impulso de nuevas acciones en conservación de carreteras, señalan las fuentes. EFECOM