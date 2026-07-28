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'Todos contra el fuego', las campañas que ayudaron a concienciar ante los incendios

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Lourdes Uquillas

Madrid, 28 jul (EFE).- 'Todos contra el fuego' fue la histórica campaña emprendida en los años ochenta para concienciar contra los incendios forestales en España, una iniciativa a la que se unieron numerosos artistas y a la que ahora se suman otras que piden un esfuerzo común para luchar contra unas llamas que han calcinado ya casi 175.000 hectáreas.

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La primera campaña 'Todos contra el fuego' fue puesta en marcha en 1988 por el entonces Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Icona), organismo que dependía del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, explica a EFE la autora de la letra Rocío Moya Trigo, quien señala que la música es de Alberto Estébanez Santisteban, "como consta en el Registro de Autores".

En esos años "ya había serios incendios y querían hacer una campaña cantada", subraya Moya Trigo, quien señala que en ese entonces trabajaba haciendo textos para canciones en Radio Televisión Española y le pidieron que escribiera la letra.

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Recuerda que la campaña fue presentada en un publirreportaje en 1988, en el que canta la propia autora y contó con el apoyo de Patrimonio Nacional y de artistas como Manolo Escobar, José Antonio Labordeta, La Década Prodigiosa, María Jiménez, Sergio y Estíbaliz, Patxi Andión, El Dúo Dinámico, Mari Trini, Barón Rojo, Caco Senante o José Manuel Soto.

"Majestuoso y real, amanece el bosque, libre y noble / Solo un fallo mortal destruirá de golpe siglos de creación natural. Y ellos no pueden gritar / Todos contra el fuego, todos contra el fuego / no queméis lo que es vital", escribió Moya Trigo, quien se declara "defensora de la naturaleza y del medioambiente".

Continúa "Toda esa belleza / Todos contra el fuego / Tú lo puedes evitar / Solo un fallo mortal, y verás que tu monte es solo una tierra infernal, que nunca más crecerá".

Desde Bélgica, donde se encuentra de vacaciones, Moya Troya afirma que le "hiere muchísimo" ver cómo la naturaleza se destruye, "lo siento como si fuera un familiar al que están atacando porque siempre he defendido la protección al medioambiente, al bosque, me siento devastada como el bosque".

Más tarde, en 1990 la siguiente campaña del Icona contó con Joan Manuel Serrat junto a los niños del colegio público de Valsaín (Segovia), un lugar lleno de bosques, al lado del Palacio de la Granja de San Ildefonso, donde se rodaron la imágenes.

Serrat pedía ayuda para luchar contra las llamas porque, aseguraba, "Un bosque verde es vital / Piensa que tu entorno no es de adorno / Por qué lo dejas quemar / Hoy está en tu mano un mejor futuro legal / Un mundo verde y humano", mientras los niños repetían "Todos contra el fuego".

"Esta obra de siglos es para tus hijos y la tienen que heredar", continuaba Serrat, quien sostenía que "nuestro bosque hay que cuidar / que no quede muerto, que no sea un desierto. Y recuerda "tú lo puedes evitar".

A pesar del éxito de las campañas y las advertencias de los científicos, año tras año la situación se ha ido agravando por el impacto del cambio climático, el calentamiento global y los fenómenos meteorológicos cada vez más intensos e impredecibles.

Hasta este 27 de julio en España se han quemado ya 172.396 hectáreas, casi la mitad del total de las 350.000 hectáreas devastadas en 2025; además se han producido 35 grandes incendios forestales, frente a los 11 en el mismo periodo del año anterior, según datos del Gobierno.

Por ello, el científico de la Universidad Autónoma de Madrid Fernando Valladares se ha unido a las campañas para parar el fuego y ha iniciado una recogida de firmas con el objetivo de lograr apoyos a un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.

"Seguimos sin recursos para prevenir el próximo gran incendio", asegura Valladares en la página donde se encuentra la petición.

Este lunes, tras los últimos incendios que están devastando el suroeste de la Comunidad de Madrid y las provincias de Toledo y Ávila, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha hecho un llamamiento de adhesión al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.

En su cuenta en Telegram, el ministerio ha anunciado la puesta a disposición de un formulario para las entidades que quieran adherirse al pacto climático. EFE

(foto)

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