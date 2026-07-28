Sexto día en el incendio de Ávila: evolución más favorable pero llega una ola de calor

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Valladolid, 28 jul (EFE).- Las labores de extinción del incendio de Burhogondo (Ávila), el mayor de la historia de España con 50.000 hectáreas calcinadas, encaran este martes una sexta jornada de lucha contra las llamas que, tras una evolución más favorable este lunes, estarán marcadas por la llegada mañana de una ola de calor, con máximas de hasta 38 grados en el sur de la provincia.

El fuego, que mantiene confinados los municipios de Cebreros, Navaluenga, El Tiemblo y Las Navas del Marqués, con más de 14.000 vecinos afectados -más la población flotante del verano-, y 16 núcleos de población evacuados, cuenta con un perímetro de 160 kilómetros, riesgo de avance y sobre todo de reproducciones.

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Desde el operativo de extinción de incendios de la Junta de Castilla y León, en el balance de última hora de este lunes, avanzaban una situación "bastante más favorable", a la espera de una noche en la que todavía se podría contar con temperaturas más suaves, y algo de humedad, lo que favorece los trabajos.

Los trabajos se centraron este lunes en consolidar la línea de defensa en la zona este (Cebreros), con avance contenido; en la zona sur (Casillas), para reducir el humo y que los medios aéreos pudieran trabajar; y la zona oeste, (Mijares y Gavilanes), también con labores de contención con medios terrestres.

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Esta jornada del martes será clave para el incendio, ante la llegada de la nueva ola de calor, que dejará altas temperaturas, reduciendo la humedad, lo que siempre significa complicaciones para las labores de extinción, que en el caso de Ávila han estado especialmente dificultades por fuerte e inestable viento durante todas las jornadas.

Castilla y León afronta esta jornada en una situación más favorable pues, sin perder de vista este fuego de Ávila, los dos incendios de León que han preocupado estos últimos días, el de Murias de Ponjos y Quintela se encuentran estabilizados desde las nueve de la noche del lunes, y sin desalojados.

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La Junta ha activado la cuarta alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales, del 28 al 31 de julio, con previsión de temperaturas que oscilarán entre los 36 y 39 grados con humedades mínimas, inferiores al 10 por ciento, y vientos con intensidades de entre 20 y 35 kilómetros por hora.

Los pronósticos apuntan también a rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora, por lo que el riesgo de incendios forestales oscilará entre muy alto y extremo debido a la elevada probabilidad de ignición y posterior propagación del fuego.EFE

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