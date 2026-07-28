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Sánchez defiende que ya existe el acuerdo contra incendios que pide PP e insiste en un pacto ante cambio climático

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que ya existe un acuerdo entre partidos ante los incendios forestales y por tanto ha rechazado la propuesta lanzada por el PP, insistiendo en su propia iniciativa de un pacto de Estado contra la emergencia climática.

Los de Alberto Núñez Feijóo se oponen a este acuerdo y piden colaborar frente a los incendios forestales, pero Sánchez ha expresado su rechazo en la rueda de prensa de balance en La Moncloa, antes del parón veraniego.

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"¿El PP quiere un pacto contra los incendios, pero no quiere un pacto sobre una de las principales causas que provocan los incendios?", ha indicado Sánchez desdeñando esta posibilidad. "Esa unidad ya la tenemos", ha apostillado y así se está viendo, dice, en las labores de extinción en Ávila, Toledo, Madrid y la Comunidad Valenciana. Eso no es ninguna innovación, eso es pedir un acuerdo sobre algo en lo que ya tenemos un acuerdo", ha apuntado.

De este modo ha respondido al principal partido de la oposición que hizo un llamamiento a responder "unidos" a los incendios con más coordinación, planificación y recursos y desde la "lealtad institucional", según trasladó en la víspera la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, que a su vez rechazó la propuesta de Pacto de Estado de Sánchez al considerar que solo busca "un titular".

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Por el contrario, el jefe del Ejecutivo ha insistido en la necesidad de este Pacto de Estado para lograr un acuerdo no solo en la extinción sino también en la prevención de los fuegos y en la reconstrucción y repoblación de las zonas afectadas. "El cambio climático, los incendios no tienen ideología y afectan a todos por igual", ha señalado.

Por tanto considera que es necesario "entrar de lleno en cómo la emergencia climática está exacerbando y multiplicando exponencialmente el riesgo de incendios", una demanda de los propios profesionales, según ha apostillado Sánchez.

La gestión de los montes y la respuesta a las altas temperaturas o a otras emergencias como las danas o las sequías, ha seguido Sánchez, "exigen trascender las legislaturas de cuatro años" y por tanto "necesitan pactos de Estado" y políticas "coherentes y consistentes".

Considera por tanto que tienen que trabajar no solo en la mitigación de los efectos del cambio climático sino también en la adaptación a los mismos e incorporar al "elefante en la habitación" que es, apunta, la emergencia climática. Así, se queja de que se "niegue la evidencia científica" y considera que el PP se niega a un pacto en esta materia solo porque lo propone su Ejecutivo.

RESPONSABILIDAD DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En una larga comparecencia desde el salón Barceló de La Moncloa, Sánchez ha lanzado una crítica velada a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que en la víspera habló de "dificultades para limpiar los montes", como una de las causas de los devastadores incendios que están afectando al centro del país.

"La Ley de Montes no impide lo que dicen que impide", ha replicado Sánchez, cargando contra los líderes políticos que esparcen "bulos y desinformación" en referencia a Ayuso. En ese sentido ha recalcado que los gobiernos autonómicos tienen la competencia de elaborar "planes de limpieza y desbroce".

Sánchez ha hecho estas declaraciones al día siguiente de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, cargara con dureza contra los ejecutivos autonómicos gobernados por el PP por "no ejercer sus competencias" de limpieza de los montes y de dotación de los servicios de extinción.

AUMENTO DE RECURSOS DEL GOBIERNO CENTRAL

En esta misma línea, el presidente ha sacado pecho del aumento de recursos desplegados por el Ejecutivo Central que "incrementó cerca de un 30% el presupuesto destinado a prevención" y un 34% a la extinción entre los años 2024 y 2026.

Así, ha asegurado que han reforzado los dispositivos que trabajan durante todo el año como las brigadas de labores preventivas y los equipos de prevención integral de incendios forestales, que realizan podas, desbroces y quemas preventivas antes del verano.

Las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) han incrementado su presupuesto "un 47%", tienen un nuevo convenio que reconoce el trabajo que realizan todo el año y están "renovando las bases". Además el Gobierno ha "renovado medios aéreos" con la compra de siete nuevos aviones anfibios "que se van a incorporar en 2028".

"Estamos haciendo, pero no es suficiente. Y no es suficiente porque necesitamos el apoyo, la ayuda y la unión de todas las administraciones", ha apuntado, subrayando que la Administración General del Estado tiene sus competencias y las comunidades autónomas "las suyas propias".

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EuropaPress

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