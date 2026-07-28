Marlaska dice que hoy se puede estar "un poco más tranquilo" tras el trabajo de esta noche contra los incendios

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El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado hoy que hoy pueden estar "un poco más tranquilos" tras el trabajo de esta noche contra los incendios y que la situación es "razonablemente positiva" de cara a enfrentar el empeoramiento de las condiciones metereológicas de hoy. Ha descartado que en España falten medios para hacer frente a las catástrofes y ha señalado que mañana se abordará esta emergencia con las CCAA pero precisando que la reunión se convocó hace dos semanas para aprobar las cuatro directrices de la planificación de emergencias.

Marlaska ha explicado el gran "esfuerzo" realizado por la UME, los bomberos y demás personal que ha estado luchando esta noche contra los incendios en la Comunidad de Madrid y Ávila, sobre todo en el punto "más sensible" que ha sido el norte del Pantano de San Juan, cercano a Valdemaqueda.

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"Ha sido un trabajo muy importante y con un resultado razonablemente positivo con lo que podemos estar un poco más tranquilos, sobre todo ante las condiciones climatológicas que vamos a enfrentar en las próximas horas", ha precisado el ministro durante una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

No obstante, no ha querido señalar un horizonte temporal para terminar de sofocar los incendios: "Vamos a ir paso por paso" tras seis días "muy complicados con un esfuerzo por parte de todos muy importante".

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LA INTERCONEXIÓN DE LOS INCENDIOS HA SIDO INTERMITENTE

El objetivo ahora, según ha señalado, es "consolidar lo avanzado esta noche" en el ataque al fuego y seguir dando pasos avanzando en las próximas fases.

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El ministro ha explicado que sendos incendios se están tratando como una "unidad de actuación" por que ha habido "interconexión" entre ambos, pero esta ha sido "intermitente" y eso también ha permitido "llegar a un resultado más positivo en el día de hoy".

Marlaska, que ha señalado que no les sorprendió que se pidiera el nivel 3 por parte de la Comunidad de Madrid, ha explicado que el Gobierno asumió también "de oficio" el de Ávila como consecuencia de la realidad que se estaba viviendo y de que "razonablemente" podían entender que podía darse la convergencia de los incendios y la "necesidad de una acción conjunta".

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El ministro ha señalado que el Ministerio asumió de la forma más razonables y rápida la competencia "sin mayor cuestionamiento, como no podía ser de otro modo porque lo principal es dar respuesta a la situación" después de que lo pidiera Madrid por entender que "no tenía ni los medios ni la capacidad de gestión adecuada" para lo que el Gobierno de la región "estaba vislumbrando en esa concreta emergencia".

En cuanto a si se está normalizando la petición de la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en las catástrofes por parte de las CCAA, el ministro ha señalado que la actuación de la UME tiene que ser algo de "carácter extraordinario". Sin embargo, ha pedido tener en cuenta que "últimamente", tanto los incendios como las emergencias que se están enfrentando "son emergencias de una naturaleza bien distinta a la que acontecía hace pocos años" y que implican la necesidad de "medios extraordinarios".

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ADQUISICÓN MUY COMPLEJA LA DE LOS AVIONES CONTRA INCENCIOS

En este contexto, ha descartado que falten medios en España para hacer frente al fuego, "otra cosa es que necesitemos también seguir trabajando, trabajar también más en la prevención", ha dicho y ha apuntado que también se trabaja en el marco de la UE y a nivel global para reducir los riesgos de desastres.

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Así, ha precisado que se trabaja "de una forma continua en la ampliación de los medios, en la inversión" y ha recordado que ayer la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, recordó la inversión de más de 1.700 millones de los últimos años.

Marlaska también se ha referido a la adquisición de aviones para la lucha contra el fuego que se había prometido y aún no han llegado. Según ha explicado se trata de una "adquisición muy compleja" porque tienen una fabricación "muy escasa, son hechos a mano, son de una complejidad manifiesta".

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A este respecto, ha precisado que el Gobierno ha hecho los pedidos adecuados y también se está haciendo en el marco de la UE para la adquisición de "otro tipo de aeronaves, los anfibios, es decir, los de carga en tierra, los de media carga".

EL MINISTERIO ABORDARÁ MAÑANA LOS INCENDIOS CON LAS CCAA

En otro orden de cosas, Fernando Grande Marlaska ha explicado que la reunión prevista para mañana de su Ministerio con las CCAA no es una reunión del Consejo Nacional de Protección Civil convocada para abordar esta emergencia, y no ha sido convocada por los incendios de Madrid y Ávila.

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Se convocó, según ha dicho, hace dos semanas por la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, con la finalidad de aprobar cuatro directrices generales de planificación que determinan los criterios básicos de todos los planes, ya que están trabajando en un marco normativo permanente en materia de protección civil.

No obstante, ha explicado que una vez concluida la "aprobación por unanimidad" de esas directrices y en el capítulo de "ruegos y preguntas" se abordarán las últimas emergencias que están enfrentando.

"Es algo obvio que el Consejo Nacional de Protección Civil, que es el máximo órgano de decisión dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, ante la emergencia que estamos abordando estos últimos días, ante las previsiones para las próximas semanas, ante las consecuencias de las olas de calor sucesivas que estamos padeciendo" hable de esta cuestión, ha precisado Marlaska.

El ministro ha recordado, a este respecto, que entre hoy y mañana empieza la cuarta ola de calor de este verano, cuando ya hay más de 175.000 hectáreas calcinadas, es decir, seis veces más de las que se quemaron el pasado año por estas fechas.