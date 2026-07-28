Marlaska dice que el trabajo anoche contra el fuego permite estar "un poco más tranquilos"

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Madrid, 28 jul (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha calificado de "razonablemente positivo" el trabajo contra las llamas realizado esta noche que permite estar "un poco más tranquilos" ante las condiciones climatológicas peores que llegan a partir de este miércoles.

En declaraciones en TVE, Marlaska ha destacado el gran esfuerzo de los efectivos que han contenido el punto más crítico ayer, que era el avance de las llamas en el norte del pantano de San Juan hacia Valdemaqueda (Madrid), evacuado ayer.

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Ha dejado claro que los fuegos de Ávila y Madrid, se están tratando como uno solo y que pese a las interconexiones "intermitentes" entre ambos incendios, no ha habido una "convergencia total ni absoluta" de los dos grandes incendios que han arrasado ya unas 70.000 hectáreas. EFE