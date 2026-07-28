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Juana Rivas irá a tribunales internacionales tras perder el último recurso por la custodia

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Granada, 28 jul (EFE).- El equipo jurídico de Juana Rivas considera "una nueva incoherencia" la decisión del Tribunal Supremo de Casación de Italia de desestimar su último recurso contra la resolución que concedió a su expareja Francesco Arcuri la custodia del hijo menor de ambos, y ha anunciado que acudirán a los tribunales internacionales.

En un comunicado, el letrado Carlos Aránguez señala que hace un año que se produjo, por segunda vez, el "arrancamiento" de Daniel, el hijo menor de Rivas y Arcuri, que pasó a vivir de nuevo con su padre, acusado por la Fiscalía italiana de presunto maltrato a sus hijos.

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Se trata, recuerda, de un procedimiento penal que comenzó en septiembre del año pasado y que, "con toda seguridad", no va a finalizar antes de que termine este año, pues ya hay sesiones programadas hasta el mes de diciembre: "Una lentitud insoportable en un caso muy grave", añade.

El abogado asegura haber instado "todos los recursos posibles" para evitar lo que, a juicio del equipo jurídico, es "una barbaridad: que un niño tenga que convivir y depender de su padre, sentado en el banquillo por maltratarle".

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Pero la Corte de Casación italiana, señala, ha rechazado el último recurso para evitar esta "terrible situación" y considera que Daniel, de 11 años, debe seguir viviendo con su padre, acusado de agredirle.

"Es una nueva incoherencia en este largo proceso, en el que se están violando derechos fundamentales de la infancia y de las víctimas del delito que consagra la normativa nacional y europea", mantiene.

El equipo jurídico de Rivas acudirá a tribunales internacionales "para que examinen la respuesta que los tribunales italianos y españoles, civiles y penales, están dando a un caso que comenzó hace más de diez años, y que se ha convertido en un laberinto jurídico que está destrozando la vida de Daniel, Gabriel -el hijo mayor- y Juana", concluye.

El fallo de la Sección Civil del tribunal de Casación italiano, al que ha tenido acceso EFE, desestima el recurso presentado en Italia por Juana Rivas contra la decisión de la Corte de Apelación de Cagliari, que ratificó la custodia de su hijo.

Este fallo atiende a la petición de la fiscal general adjunta, quien solicitó desestimar el recurso principal y un segundo recurso presentado por la representación legal de Juana Rivas para intentar que el menor de sus dos hijos esté con ella en España.

En una carta remitida ayer lunes a los medios, Juana Rivas aseguró que lleva sin comunicarse con su hijo Daniel desde que se mudó con su padre por orden judicial hace un año.

En la misiva reclama "justicia, verdad y reparación" y asegura que su expareja impide la comunicación con Daniel, el menor de sus hijos, que tampoco estaría hablando ni con su hermano ni con ningún otro miembro de la familia materna, algo que ha negado su expareja, quien, a través de su equipo jurídico, dirigido por el abogado Enrique Zambrano, señaló ayer lunes a EFE que el italiano no ha interferido en ningún tipo de comunicación. EFE

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