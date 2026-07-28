El mercado laboral suma 486.000 ocupados y marca récord con un total de 22,7 millones

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Madrid, 28 jul (EFE).- El número de ocupados creció en 486.000 personas en el segundo trimestre y se situó en la cifra récord de 22.779.000, en un periodo habitualmente bueno para el empleo por la campaña de verano y en el que el paro descendió en 213.300 personas, hasta un total 2.495.300, lo que volvió a situar la tasa de paro por debajo del 10 % (9,87 %).

La ocupación subió en 246.000 personas entre los españoles y en 240.000 entre los extranjeros, en un trimestre marcado por el proceso extraordinario de regularización, de acuerdo con los datos de la encuesta de población activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

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El sector servicios tiró de la creación de empleo con 394.000 ocupados más, seguido por la construcción (60.000 más) y la industria (38.200 más), en tanto que la agricultura perdió 6.200 ocupados.

El número de asalariados aumentó en 529.200 personas, 386.900 con contrato indefinido y 142.300 con contrato temporal, mientras que el trabajo autónomo disminuyó en 42.900 personas. EFE

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