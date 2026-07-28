El Colegio de Registradores activa su Portal de Emergencias ante los incendios en España

Guardar

Madrid, 28 jul (EFE).- El Colegio de Registradores ha activado el Portal de Emergencias (PRE), que permite identificar parcelas, fincas y edificaciones dañadas por los incendios mediante la integración de datos del registro con información geográfica del sistema Copernicus.

El Portal Registral de Emergencias (PRE), gestionado por el Colegio de Registradores, se ha puesto en marcha ante los daños ocasionados por los incendios, sobre todo el declarado en la provincia de Ávila, explica el Colegio en un comunicado remitido este martes.

PUBLICIDAD

El portal ofrece una visión global del impacto de los incendios y facilita a los damnificados el acceso a los datos de las fincas registrales afectadas para acreditar la titularidad vigente de sus inmuebles, algo "clave" para gestionar indemnizaciones y ayudas de las administraciones, explican.

Asimismo, la entidad ha acordado ofrecer a los afectados la gratuidad de las notas simples de dominio, un documento que los damnificados pueden tramitar en el apartado llamado "Ayuda afectados incendios".

PUBLICIDAD

Según distintas estimaciones publicadas durante la evolución del incendio declarado el pasado 23 de julio en los municipios abulenses de Burgohondo y Navaluenga, la superficie afectada podría superar las 44.000 hectáreas, mientras que otras fuentes elevan la cifra a más de 50.000 hectáreas en la provincia de Ávila, con afecciones adicionales en Madrid y Toledo.

En el ámbito registral, la información actualmente incorporada al Portal Registral de Emergencias corresponde a un área analizada de 28.008,4 hectáreas, explica el Colegio en su nota.

PUBLICIDAD

Los análisis realizados identifican, además, importantes afecciones medioambientales derivadas del incendio, entre ellas 10.412,17 hectáreas de montes de Utilidad Pública, entre ellos Mata del Real; Valle de Iruelas; Colmenarejo, Navas de Mérida y Umbría, Piedra del Rayo; Umbría de Prado Espino; Navacerrada, Solana de los Sebastianes y Cabezas Viejas.

También destacan Pinar del Valle; Monte del Concejo; Dehesa de Avellaneda; Pinar del Concejo; Dehesa de Navalquejigo; Cuartel del Norte; Pinarejo, Vallefría y otros; Navapozas, Fuenfría, Valdeyerno y Valcaliente; Pinar de Cerro Mesa, Barranco del Fresno y otros; La Enfermería; Nahoncil y Agregados, Las Cabreras y Valle Lorenzo; Monte Agudillo; Almenara; y Dehesa de Fuenteanguila.

PUBLICIDAD

El incendio ha afectado asimismo a la Reserva Natural del Valle de Iruelas, uno de los espacios naturales protegidos más relevantes de Castilla y León, con una superficie afectada estimada de 4.190,64 hectáreas.

Según la información del Portal Registral de Emergencias, el área analizada actualmente comprende más de 28.000 hectáreas distribuidas entre Burgohondo, Cadalso de los Vidrios, Casavieja, Cebreros, Chapinería, Colmenar del Arroyo, El Barraco, El Hoyo de Pinares, El Tiemblo, Fresnedillas de la Oliva, La Adrada, Navalagamella, Navaluenga, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Piedralaves, Robledo de Chavela, San Juan de la Nava, San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado.

PUBLICIDAD

En estos municipios han resultado afectadas 1.500 fincas registrales y 1.991 edificaciones. EFE