Espana agencias
GoogleAgregar Infobae en Google

El Colegio de Registradores activa su Portal de Emergencias ante los incendios en España

Guardar

Madrid, 28 jul (EFE).- El Colegio de Registradores ha activado el Portal de Emergencias (PRE), que permite identificar parcelas, fincas y edificaciones dañadas por los incendios mediante la integración de datos del registro con información geográfica del sistema Copernicus.

El Portal Registral de Emergencias (PRE), gestionado por el Colegio de Registradores, se ha puesto en marcha ante los daños ocasionados por los incendios, sobre todo el declarado en la provincia de Ávila, explica el Colegio en un comunicado remitido este martes.

PUBLICIDAD

El portal ofrece una visión global del impacto de los incendios y facilita a los damnificados el acceso a los datos de las fincas registrales afectadas para acreditar la titularidad vigente de sus inmuebles, algo "clave" para gestionar indemnizaciones y ayudas de las administraciones, explican.

Asimismo, la entidad ha acordado ofrecer a los afectados la gratuidad de las notas simples de dominio, un documento que los damnificados pueden tramitar en el apartado llamado "Ayuda afectados incendios".

PUBLICIDAD

Según distintas estimaciones publicadas durante la evolución del incendio declarado el pasado 23 de julio en los municipios abulenses de Burgohondo y Navaluenga, la superficie afectada podría superar las 44.000 hectáreas, mientras que otras fuentes elevan la cifra a más de 50.000 hectáreas en la provincia de Ávila, con afecciones adicionales en Madrid y Toledo.

En el ámbito registral, la información actualmente incorporada al Portal Registral de Emergencias corresponde a un área analizada de 28.008,4 hectáreas, explica el Colegio en su nota.

Los análisis realizados identifican, además, importantes afecciones medioambientales derivadas del incendio, entre ellas 10.412,17 hectáreas de montes de Utilidad Pública, entre ellos Mata del Real; Valle de Iruelas; Colmenarejo, Navas de Mérida y Umbría, Piedra del Rayo; Umbría de Prado Espino; Navacerrada, Solana de los Sebastianes y Cabezas Viejas.

También destacan Pinar del Valle; Monte del Concejo; Dehesa de Avellaneda; Pinar del Concejo; Dehesa de Navalquejigo; Cuartel del Norte; Pinarejo, Vallefría y otros; Navapozas, Fuenfría, Valdeyerno y Valcaliente; Pinar de Cerro Mesa, Barranco del Fresno y otros; La Enfermería; Nahoncil y Agregados, Las Cabreras y Valle Lorenzo; Monte Agudillo; Almenara; y Dehesa de Fuenteanguila.

El incendio ha afectado asimismo a la Reserva Natural del Valle de Iruelas, uno de los espacios naturales protegidos más relevantes de Castilla y León, con una superficie afectada estimada de 4.190,64 hectáreas.

Según la información del Portal Registral de Emergencias, el área analizada actualmente comprende más de 28.000 hectáreas distribuidas entre Burgohondo, Cadalso de los Vidrios, Casavieja, Cebreros, Chapinería, Colmenar del Arroyo, El Barraco, El Hoyo de Pinares, El Tiemblo, Fresnedillas de la Oliva, La Adrada, Navalagamella, Navaluenga, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Piedralaves, Robledo de Chavela, San Juan de la Nava, San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado.

En estos municipios han resultado afectadas 1.500 fincas registrales y 1.991 edificaciones. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios, en directo: España supera las 173.000 hectáreas quemadas en 2026, seis veces más que en 2025

Miles de personas siguen fuera de sus hogares mientras los operativos refuerzan sus esfuerzos para contener los incendios activos

Última hora de los incendios, en directo: España supera las 173.000 hectáreas quemadas en 2026, seis veces más que en 2025

Sandra Barneda se casa con Pascalle Paerel tras cuatro años de relación: así es la holandesa 15 años menor y con una hija con la que se ha comprometido

“El mejor ‘sí’ de nuestra vida está por llegar”, han comunicado ilusionadas en sus dos idiomas desde sus redes sociales

Sandra Barneda se casa con Pascalle Paerel tras cuatro años de relación: así es la holandesa 15 años menor y con una hija con la que se ha comprometido

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 28 julio

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 28 julio

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

El Poder Judicial deja en manos del TSJ de Madrid decidir si sanciona al juez Peinado por dos posibles faltas disciplinarias leves en su actuación contra Begoña Gómez

El CGPJ mantiene abiertas las diligencias por las afirmaciones del magistrado sobre la posible colaboración de la escolta policial en una fuga de la mujer del presidente y por un presunto retraso injustificado en otro procedimiento

El Poder Judicial deja en manos del TSJ de Madrid decidir si sanciona al juez Peinado por dos posibles faltas disciplinarias leves en su actuación contra Begoña Gómez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Poder Judicial deja en manos del TSJ de Madrid decidir si sanciona al juez Peinado por dos posibles faltas disciplinarias leves en su actuación contra Begoña Gómez

El Poder Judicial deja en manos del TSJ de Madrid decidir si sanciona al juez Peinado por dos posibles faltas disciplinarias leves en su actuación contra Begoña Gómez

Militares españoles imparten una formación sobre explosivos, atención de heridos o patrullaje en Senegal

Pedro Sánchez presume de la buena marcha de la economía tras una “década de recortes” del PP y carga contra el “negacionismo climático”

El juicio de la Kitchen, visto para sentencia, termina con una última defensa de la legalidad de la operación: “No se dio finalidad ilícita alguna”

Dos españoles entre los detenidos en el Atlántico por transportar 2,6 toneladas de cocaína en una operación entre Italia, Portugal y España

ECONOMÍA

Cómo beneficiarse de la prestación especial para los trabajadores afectados por incendios que ha aprobado el Gobierno

Cómo beneficiarse de la prestación especial para los trabajadores afectados por incendios que ha aprobado el Gobierno

La crisis de la vivienda no da tregua en España: el precio subirá este año un 12%

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Viajar si estás cobrando el paro te puede salir muy caro”

Estas son las profesiones que pueden prejubilarse en 2026

La ocupación toca máximos con casi 22,8 millones y la tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008

DEPORTES

El Rayo Vallecano se queda sin estadio: Madrid suspende la concesión tras detectar graves deficiencias

El Rayo Vallecano se queda sin estadio: Madrid suspende la concesión tras detectar graves deficiencias

Francia anuncia a Zidane como su nuevo seleccionador: la leyenda vuelve a los banquillos cinco años después

Juan Ayuso y un Tour de Francia marcado por el aprendizaje y la frustración: “Siempre doy lo mejor de mí y estoy orgulloso de haberlo intentado”

Fernando Alonso, esperanzado con las mejoras del Aston Martin: “Comienza un nuevo campeonato para nosotros”

Quién es Yan Diomande, el jugador que quiere fichar el Real Madrid: de la trágica historia de su hermana a sus inicios en el Leganés