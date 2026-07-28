El BOE oficializa la reforma que rebaja los criterios para formar grupo parlamentario

Guardar

Madrid, 28 jul (EFE).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes la reforma del Reglamento del Congreso por la que se rebajan los requisitos exigidos para que los partidos políticos puedan constituir grupo parlamentario propio tras las próximas elecciones generales.

El objetivo de esta reforma reglamentaria, propuesta por ERC, Junts, Podemos, BNG y Compromís con el apoyo del PSOE, es, según el BOE, "garantizar un marco de participación parlamentaria que refleje la pluralidad política expresada en las urnas".

PUBLICIDAD

Hasta ahora, para tener grupo parlamentario se necesitaban al menos 15 diputados, aunque también podían formarlo los partidos que hubieran logrado al menos cinco escaños y el 15 % de los votos en las circunscripciones en que las que hubieran obtenido representación o el 5 % de los votos emitidos en el conjunto del país.

Con esta modificación del artículo 23 del Reglamento de la Cámara Baja, se exigirá solo el 10 % del voto en el conjunto de las circunscripciones en las que el partido político haya obtenido representación o el 3 % de los votos validos emitidos en el conjunto del país.

PUBLICIDAD

La reforma, que entrará en vigor tras las próximas elecciones, con la constitución de la XVI legislatura, superó el trámite parlamentario con 178 votos a favor y 171 en contra, en una jornada en la que PP y Vox acusaron a los grupos minoritarios de "chantajear" al PSOE en el tramo final de la legislatura. EFE