Aubameyang: “Voy a hacer goles y a dar muchas asistencias”

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A Coruña, 28 jul (EFE).- El internacional gabonés Pierre-Emerick Aubameyang mostró este martes, durante su presentación como nuevo futbolista del Deportivo, su ambición de cara a la temporada 2026-27, en la que el conjunto gallego volverá a competir en Primera División española ocho años después.

"Cuando llegó la propuesta, directamente hablé con mi familia y agentes. Les dije que escucharan lo que tenían que decir. Conozco al Deportivo desde pequeñito, cuando jugaba en la Champions. Volverlo a ver en Primera es importante, y ayudarle en esta vuelta es un punto importante para mí”, manifestó en rueda de prensa.

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El exfutbolista del Olympique de Marsella, con el que firmó 14 goles la pasada temporada, no quiso marcarse una cifra de tantos en su vuelta a la liga española, donde ya defendió la camiseta del FC Barcelona en el año 2022.

“Los goles van a venir. El número no lo sé, pero ojalá sean muchos. Voy a hacer goles, dar muchas asistencias. Vengo con muchas ganas. Con los años he crecido, ahora creo que puedo leer un poquito más el juego”, afirmó.

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Agradeció “la confianza” que los dirigentes deportivistas le han mostrado desde el primer momento, incidió en que no ha perdido “la pasón” por jugar al fútbol y prometió “darlo todo” en esta nueva etapa en Riazor.

“Me apetece mucho ese rol de ser un líder, no es algo nuevo para mí porque pienso que en Marsella ya lo hacía. También en otros equipos. Con la selección de Gabón también me ha tocado asumirlo porque hay muchos jugadores jóvenes. He llegado para ayudar al equipo, también a los jóvenes”, expuso.

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Aubameyang desveló que el inglés Charlie Patiño, con el que se ha reencontrado en el vestuario de Riazor tras su paso por el Arsenal, le ha hablado “muy bien de la ciudad y del club”.

“Fui a ver el estadio y tengo muchas ganas de jugar ya en Riazor. Además, estos días estoy comprobando que la ciudad vive para el fútbol”, comentó el veterano atacante, quien avaló la apuesta del club por la juventud en la línea de ataque.

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“Lo que he visto me ha gustado mucho de los chicos de ataque. Bil es un chico que tiene mucha fuerza, me veo bien con un compañero así porque me puede ayudarme con algunas cosas que yo no puedo hacer. Pienso también en Zaka, un killer. Pienso en Jensen, muy joven también, pero un futbolista que viene del Bayern Múnich, muy rápido y muy bueno. Todavía no he jugado con Mella y Yeremay, pero tengo ganas también de verlos”, concluyó. EFE

dmg/mr

(foto) (vídeo)