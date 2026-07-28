Albares agradece a los estudiantes de Casa árabe su apoyo y movilización en la defensa de la institución

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha agradecido a los alumnos de Casa Árabe en Madrid el apoyo a la institución y su movilización ante el desalojo de la sede anunciado por el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, a finales del mes de junio y programado para el 1 de septiembre.

El titular de Exteriores, según ha trasladado el Ministerio, se ha reunido este martes con un grupo de estudiantes ante la preocupación por el desalojo de la sede en la que llevan instalados desde hace 20 años.

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"Su movilización es signo de una sociedad civil sana y activa, que se preocupa por lo que sucede en nuestro país, y que quiere que España y Madrid sigan siendo lo que son: abiertas, plurales y democráticas", ha reivindicado Albares.

Asimismo, el jefe de la diplomacia española ha recordado que el Gobierno y el Ministerio de Exteriores "están trabajando en encontrar soluciones para todos los afectados".

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LLAMADA TELEFÓNICA ESTE LUNES CON EL ALCALDE MADRID

Así las cosas, el ministro mantuvo ayer una llamada con el alcalde Almeida a quien le ofreció un encuentro entre ambos para abordar la situación y le comentó "la sorpresa que esta decisión unilateral ha generado entre los embajadores árabes residentes en Madrid".

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Durante la conversación, el ministro señaló al alcalde que el desalojo resulta "incomprensible" para los gobiernos y sociedades árabes y que "supone un grave daño para la política exterior, la imagen internacional de España y la proyección internacional de Madrid".

En este sentido, según explican desde el Ministerio, la semana pasada el Consejo de Embajadores árabes en Madrid dirigió una carta a Exteriores en la que apoyó la labor de Casa Árabe y se mostró partidario de la continuidad en la sede actual.

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En su llamada con Martínez Almeida, Albares también le trasladó al alcalde el malestar existente entre los estudiantes al no saber donde podrán desarrollar sus cursos en el próximo ejercicio. La conversación, recuerdan desde Exteriores, transcurrió en tono cordial y constructivo y concluyó con el acuerdo de continuar el diálogo entre ambos con vistas a mantener Casa Árabe en su actual sede.