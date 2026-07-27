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Torres: No puede haber pacto de Estado frente a los incendios mientras haya negacionistas

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Las Palmas de Gran Canaria, 27 jul (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este lunes que no puede alcanzarse un pacto de Estado frente a la emergencia climática mientras existan partidos "negacionistas" que rechacen la evidencia del calentamiento global.

"El cambio climático no es una cuestión subjetiva", ha asegurado Torres al ser preguntado, tras reunirse con los rectores de las universidades públicas canarias, por la falta de avances en el pacto de Estado anunciado por el presidente del Gobierno en septiembre de 2025 tras varios episodios de incendios y fenómenos meteorológicos extremos.

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El ministro ha defendido que el aumento de las temperaturas y fenómenos como la dana en el Mediterráneo evidencian los efectos del calentamiento global y ha subrayado que los incendios forestales son cada vez más graves.

Torres ha sostenido que para avanzar en un acuerdo nacional "lo que necesitamos es que todos compartamos las bases. En estos momentos esto no se da".

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"Hay quienes niegan el cambio climático, hay quienes son negacionistas de una situación que es evidente", ha afirmado al señalar que "si no convienen en esto, porque es la evidencia del cambio climático, hay partidos que lo niegan, es imposible que podamos tener un pacto de Estado" que, no obstante, ha considerado "totalmente imprescindible".

El ministro ha defendido además la coordinación entre administraciones ante emergencias como los incendios forestales y ha recordado que las comunidades autónomas pueden solicitar la declaración de nivel 3 cuando un fuego afecta a varios territorios.

Torres ha vuelto a trasladar su "apoyo" y "solidaridad" a las personas afectadas por los incendios registrados en distintos puntos del país y ha advertido de que estos fenómenos "no son una circunstancia excepcional", sino una situación que se repite "en todos los continentes". EFE

(foto)

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