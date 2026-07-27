Temas del día de EFE España del martes 28 de julio de 2026

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INCENDIOS FORESTALES

Madrid - Los equipos de extinción tratan de frenar el avance del fuego en varios puntos de España, sobre todo en los incendios activos de mayor tamaño, como los de Ávila, la Comunidad de Madrid y Castellón, antes de que la ola de calor dificulte sus trabajos.

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- El Ministerio de Trabajo prevé aprobar este martes en Consejo de Ministros un paquete de medidas de protección ampliada para los trabajadores que no puedan acudir a su puesto de trabajo como consecuencia de los incendios forestales.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

- La falta de rentabilidad hace poco atractivo el pastoreo, un trabajo sacrificado que, a pesar de ser un recurso natural para la prevención de incendios, está en franco retroceso; el censo de animales para pastar cae a un ritmo de 520 menos cabeza de ovino al día y 82 cabras menos cada 24 horas.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023469108)

SÁNCHEZ BALANCE

Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace balance de un difícil curso político marcado por diversas causas judiciales que afectan al PSOE o a su entorno familiar y por la falta de acuerdos que han impedido aprobar el decreto previsto sobre vivienda y alejan la posibilidad de unos nuevos presupuestos.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

JUICIO KITCHEN

San Fernando de Henares (Madrid) - El juicio del caso Kitchen, la presunta trama parapolicial orquestada para sustraer información al extesorero del PP Luis Bárcenas, quedará este martes visto para sentencia tras haberse extendido algo más de cuatro meses.

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ESPAÑA DESEMPLEO

Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la encuesta de población activa (EPA) del segundo trimestre, después de que en el primero se sumaran 231.500 desempleados, en un periodo habitualmente desfavorable tras la campaña navideña, y la tasa de paro subiera al 10,83 por ciento.

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(Texto) (Infografía)

CIRUGÍA CEREBRAL

Madrid - Marcel observa una sucesión de rostros en la pantalla de una 'táblet' y pone nombre a las emociones que reflejan. Tiene 32 años, está tumbado de lado en la camilla del quirófano y sus respuestas guían al neurocirujano Jesús Martín-Fernández para decidir, en tiempo real, hasta dónde puede avanzar al extirpar el tumor cerebral sin comprometer las funciones que le permiten seguir siendo quien es. Belén Escudero

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(Texto a las 8:00. 701 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

FESTIVAL BAYREUTH

Barcelona - Katharina Wagner, directora del Festival de Bayreuth y biznieta de Richard Wagner, presenta el concierto que ofrecerá la orquesta del festival wagneriano en el Palau de La Música Catalana, la primera actuación de la histórica formación en el auditorio modernista, dentro de una gira que pasará también por Santander, Sevilla, Madrid y València bajo la dirección de Pablo Heras-Casado

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CULTURA LORCA

Granada - Desde su apertura al público como museo hace ahora 40 años, la casa natal de Federico García Lorca en Fuente Vaqueros (Granada) no ha dejado de alentar la figura y el legado del poeta desde numerosos ámbitos de la cultura. Belén Ortiz

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

11:30h.- Madrid.- SENADO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces a las 11:30 horas y de la Mesa del Senado, a las 12:00.

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Última reunión del Consejo de Ministros antes de las vacaciones de agosto. Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

12:00h.- Madrid.- SÁNCHEZ BALANCE.- Rueda de prensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hacer balance del curso político. Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

12:00h.- San Sebastián.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- Acto organizado por EH Bildu para conmemorar el 90 aniversario del 28 de julio de 1936, día en el que San Sebastián abortó momentáneamente la sublevación franquista en la ciudad. Puente de Urdintzu.

12:30h.- Puente San Miguel(Cantabria).- DÍA CANTABRIA.- La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, con el resto de autoridades regionales acude al Día de las Instituciones, el acto por el que se conmemora la rúbrica de Cantabria como comunidad autónoma. Casa de Juntas. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

ECONOMÍA

Madrid.- TRANSPORTE SECTORIAL.- El Ministerio de Transportes convoca a las comunidades autónomas a una Conferencia Sectorial. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

09:00h.- Madrid.- ESPAÑA DESEMPLEO.- El INE publica la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al segundo trimestre, con datos por comunidades autónomas. (Texto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

10:00h.- Madrid.- CASO LEIRE.- El juez Santiago Pedraz toma declaración como testigos a dos administrativas del PSOE, a quienes pide aportar sus conversaciones con varios investigados en el caso Leire, como Santos Cerdán o la exmilitante Leire Díez. Audiencia Nacional. C/García Gutiérrez. (Texto)

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- JUICIO KITCHEN.- El juicio del caso Kitchen quedará visto para sentencia este martes con el informe final de la defensa de Sergio Ríos, el que fuera chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, y después de que los ocho acusados decidan acogerse o no a su derecho a la última palabra. C/ Límite esquina c/ Mar Cantábrico. (Texto)

10:00h.- Madrid.- VILLA DE PITANXO.- El capitán del pesquero Villa de Pitanxo y dos directivos de la empresa armadora acuden a la Audiencia Nacional a recoger el auto que abre juicio oral contra ellos por su presunta responsabilidad en la muerte de 21 tripulantes durante el naufragio ocurrido en febrero de 2022 a 250 millas de Terranova (Canadá). C/García Gutiérrez s/n. (Texto)

12:00h.- Palma.- TURISMO MASIFICACIÓN.- Concentración para exigir la dimisión del delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, por las cargas policiales tras la manifestación contra el turismo masivo. Delegación del Gobierno (Foto) (Vídeo)

SOCIEDAD

Madrid.- RESERVA AGUA.- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actualiza como cada martes los datos correspondientes a la reserva hídrica en los embalses españoles. (Texto) (Infografía)

09:15h.- Barcelona.- SALUD CALOR.- Atención a los medios de la familia de Montse Aguilar, trabajadora de la limpieza de Barcelona fallecida hace un año después de una jornada de trabajo con intenso calor. Carrer d'Albareda, 2. (Texto)

10:00h.- Toledo.- DÍA ARQUEOLOGÍA.- El Museo de Santa Cruz presenta la vitrina invitada 'Pequeñas grandes historias del paisaje andalusí. La arqueología de plantas y animales'. Museo de Santa Cruz.

10:00h.- Teruel.- ECLIPSE SOLAR.- La Junta Local de Seguridad de Teruel se reúne para ultimar el preparativo del eclipse solar del 12 de agosto con la asistencia de Emma Buj, alcaldesa de Teruel; Enrique Gómez Moreno, subdelegado del Gobierno; Rosa María Sánchez, delegada territorial del Gobierno de Aragón y responsables de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ayuntamiento.

10:00h.- València.- ECLIPSE SOLAR.- La alcaldesa de València, María José Catalá, asiste a la reunión de la Junta Local de Seguridad de València con motivo del eclipse del 12 de agosto. Ayuntamiento. (Texto)

10:00h.- Murcia.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- Presentación del congreso ‘AICS 2026’, dedicado a la Inteligencia Artificial y la ciberseguridad. C/Cartagena s/n.

11:00h.- El Paso (La Palma).- PLAN FORESTAL.- El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, presenta el nuevo Plan Forestal de las islas para los próximos 21 años. Centro de Visitantes del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente.

CULTURA

11:00h.- Barcelona.- GUERRA GALAXIAS.- Presentación de la exposición 'Rebels beyond the Galaxy', que invita a descubrir una de las colecciones privadas más completas de Europa sobre el imaginario de 'La guerra de las galaxias'. Casa Cupra Raval. (Texto)

11:00h.- Terrassa.- FESTIVAL TNT.- El Festival TNT de Terrassa presenta la programación de su 19 edición, que se celebrará del 24 al 26 de septiembre. Plaça de Maragall, 2. (Texto)

11:30h.- Almagro (Toledo).- FESTIVAL ALMAGRO.- La directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Irene Pardo, expone en rueda de prensa el balance y conclusiones de la 49 edición del certamen. Parador. (Texto) (Foto)

11:30h.- Barcelona.- FESTIVAL BAYREUTH.- Katharina Wagner presenta el concierto que ofrecerá la orquesta del Festival de Bayreuth en el Palau de la Música Catalana, dentro de una gira que pasará también por Santander, Sevilla, Madrid y Valencia bajo la dirección de Pablo Heras-Casado. Palau de la Música. (Texto) (Foto)

11:30h.- Palma.- PALACIO ALMUDAINA.- Acto de inauguración de la restauración del Palacio de la Almudaina (visita previa de prensa a las 9.30h).

12:30h.- Jerez de la Frontera (Cádiz).- INSTITUTO CERVANTES.- Un coloquio sobre la figura de José Manuel Caballero Bonald y una conferencia sobre 'El español en Estados Unidos' centran la segunda jornada de la reunión anual del Instituto Cervantes. Fundación Caballero Bonald. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Valladolid.- CINE SEMINCI.- La Semana Internacional de Cine de Valladolid, Seminci, presenta el cartel de su 71 edición. C/ Leopoldo Cano. (Texto) (Foto)

13:00h.- San Sebastián.- TOROS SAN SEBASTIÁN.- Acto de entrega de la Concha de Oro al diestro José María Manzanares, como reconocimiento a la mejor faena de la Semana Grande Donostiarra 2025. Terraza de la Perla.

21:30h.- Olite (Navarra).- FESTIVAL OLITE.- Puesta en escena de "El enterrador", dentro del 27 Festival de Teatro de Olite. Iglesia de los Franciscanos.

EFE

pamp/jls