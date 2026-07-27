Muere un hombre de 60 años en una playa de Estepona (Málaga)

Málaga, 27 jul (EFE).- Un hombre de 60 años falleció este domingo en una playa de Estepona (Málaga) tras ser rescatado del agua, ha informado este lunes a EFE un portavoz de Emergencias 112 Andalucía.

El teléfono 112 recibió pasadas las 19:30 horas de este domingo varias llamadas que alertaban de que un hombre había sido rescatado del mar en la zona de Guadalmansa, por lo que el centro coordinador movilizó a los efectivos sanitarios del 061, servicio de Playas, Bomberos y Salvamento Marítimo.

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Los servicios sanitarios intentaron reanimar al bañista pero no pudieron hacer nada por salvar su vida, según la fuente.

Será la autopsia la que determine la causa del fallecimiento. EFE