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Martes 28 de julio de 2026

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Madrid, 27 jul (EFE).-

INCENDIOS FORESTALES - Madrid - Los equipos de extinción tratan de frenar el avance del fuego en varios puntos de España, sobre todo en los incendios activos de mayor tamaño, como los de Ávila, la Comunidad de Madrid y Castellón, antes de que la ola de calor dificulte sus trabajos.

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SÁNCHEZ BALANCE - Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace balance de un difícil curso político marcado por diversas causas judiciales que afectan al PSOE o a su entorno familiar y por la falta de acuerdos que han impedido aprobar el decreto previsto sobre vivienda y alejan la posibilidad de unos nuevos presupuestos.

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JUICIO KITCHEN - San Fernando de Henares (Madrid) - El juicio del caso Kitchen, la presunta trama parapolicial orquestada para sustraer información al extesorero del PP Luis Bárcenas, quedará este martes visto para sentencia tras haberse extendido algo más de cuatro meses.

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ESPAÑA DESEMPLEO - Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la encuesta de población activa (EPA) del segundo trimestre, después de que en el primero se sumaran 231.500 desempleados, en un periodo habitualmente desfavorable tras la campaña navideña, y la tasa de paro subiera al 10,83 %.

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CIRUGÍA CEREBRAL - Madrid - Marcel observa una sucesión de rostros en la pantalla de una 'táblet' y pone nombre a las emociones que reflejan. Tiene 32 años, está tumbado de lado en la camilla del quirófano y sus respuestas guían al neurocirujano Jesús Martín-Fernández para decidir, en tiempo real, hasta dónde puede avanzar al extirpar el tumor cerebral sin comprometer las funciones que le permiten seguir siendo quien es.

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CULTURA LORCA - Granada - Desde su apertura al público como museo hace ahora 40 años, la casa natal de Federico García Lorca en Fuente Vaqueros (Granada) no ha dejado de alentar la figura y el legado del poeta desde numerosos ámbitos de la cultura.

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TURISMO MASIFICACIÓN - Palma - Concentración para exigir la dimisión del delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, por las cargas policiales tras la manifestación contra el turismo masivo.

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INSTITUTO CERVANTES - Jerez de la Frontera (Cádiz) - Un coloquio sobre la figura de José Manuel Caballero Bonald (Jerez de la Frontera, 1926 - Madrid, 2021)y una conferencia sobre «El español en Estados Unidos» centran la segunda jornada de la reunión anual del Instituto Cervantes que se celebra en Jerez de la frontera (Cádiz) Fundación Caballero Bonald.

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TIEMPO CALOR - Madrid - Media docena de Comunidades Autónomas cuentan con aviso naranja y otras tantas con aviso amarillo, todas por altas temperaturas que serán de hasta 40 ºC en puntos de los valles del Guadiana y el Guadalquivir, en vísperas de que mañana miércoles llegue la cuarta ola de calor de este verano.

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FÚTBOL LALIGA - Madrid - LaLiga celebra un acto institucional en el que da la bienvenida a los tres clubes que han ascendido a LaLiga EA Sports, el Racing, Deportivo y Málaga, y a los que han subido a LaLiga Hypermotion, Tenerife, Eldense, Sabadell y Celta Fortuna.

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FÚTBOL REAL MADRID - Madrid - Tras dos semanas de entrenamiento de pretemporada, el Real Madrid de Jose Mourinho lleva a cabo un ensayo, abierto a los medios de comunicación, frente al CD Leganés en la Ciudad Deportiva Alfredo Di Stéfano.

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