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La suspensión de cosecha con maquinaria afectará a los cereales casi al fin de la campaña

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Madrid, 27 jul (EFE).- La suspensión de las labores de cosecha con maquinaria agrícola en Madrid, Ávila y Toledo, decretada este lunes por el Gobierno, afecta al cultivo de cereales pero de forma limitada porque la campaña está casi acabando, si bien queda más grano por recoger en los campos abulenses que en las otras dos provincias.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha suspendido dichas labores mientras dure el periodo de emergencia por los incendios forestales, al entender que su realización mediante maquinaria agrícola constituye un "factor de riesgo significativo", según ha informado el Departamento.

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En la actualidad, la cosecha de cereales está terminada en una gran parte de las explotaciones, pero quedan aún granos por recoger, especialmente en las zonas más al norte del país, ya que la campaña empieza en el sur y va avanzando hasta los campos más septentrionales.

Eso significa que de las tres provincias afectadas la medida podría repercutir más en los campos de Ávila pues en Castilla y León, principal autonomía productora de cereales, la cosecha es más tardía que en Madrid o en Castilla-La Mancha, según han recordado a EFEAgro fuentes de la organización agraria UPA.

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El responsable de cultivos de Unión de Uniones, Anastasio Yébenes, ha detallado, por su parte, que en Castilla-la Mancha quedan muy pocos campos ya sin cosechar, si bien la recolección es más tardía en Guadalajara, pero en Castilla y León están en "plena campaña" al igual que en otros territorios más al norte.

Por otro lado, en la Comunidad de Madrid, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ha aprobado una resolución que prohíbe las cosechas con maquinaria agrícola y que ha sido remitida a los agricultores y a los ganaderos.

Según esta decisión, queda suspendido durante este lunes entre las 14:00 y las 23:59 horas y durante este martes, todo el día, el uso de maquinaria y equipos cuyo funcionamiento pueda generar deflagraciones, chispas o descargas eléctricas.

Afecta a todos los terrenos forestales y en una franja de 400 metros de ancho que circunda el terreno forestal, en caso de ser el terreno suelo no urbano.

"Durante los próximos días se revisará la opción de alargar la suspensión si se mantienen las condiciones desfavorables para los días siguientes", según el texto de la Dirección General de Emergencias de la consejería madrileña.

Yébenes ha añadido que todos los años hay restricciones a las cosechas en España con el argumento de la prevención de incendios y ha criticado la decisión del Gobierno, así como "las prohibiciones, en general" porque a su juicio es necesario un "cambio en las políticas" para evitar los fuegos, antes de que sea tarde.

También ha reclamado que en lugar de prohibiciones haya "más colaboración" con los agricultores y los ganaderos, que "no se les demonice" y se reconozca su papel, por ejemplo, conduciendo al ganado para que se coma las hierbas del monte y prevenga los fuegos.

EFE

ms/lrs/jlp

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