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La Audiencia Nacional investiga la adjudicación de las obras de Belate (Navarra)

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Madrid/Pamplona, 27 jul (EFE).- El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado incorporar a la pieza separada del caso Koldo la documentación remitida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la adjudicación de las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate (Navarra), a la espera de que la policía judicial complete un informe sobre esa licitación.

En una providencia dictada este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ordena incorporar a la causa el oficio remitido por la UCO y señala que el juzgado queda a la espera del "correspondiente informe sobre la ampliación de dicha licitación", tras lo cual decidirá las actuaciones que procedan.

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Esa adjudicación ya había sido mencionada en un informe remitido al Tribunal Supremo en junio de 2025, en el que se hacía referencia al contrato adjudicado a la UTE formada por Acciona Construcción, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar por 62,8 millones de euros para el desdoblamiento de los túneles de Belate.

También señala que la licitación fue objeto de atención por la relación del proyecto con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y por la denuncia presentada por UPN ante la Guardia Civil al apreciar posibles irregularidades en el proceso de adjudicación. EFE

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