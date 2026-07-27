Interior autoriza el realojo de nueve municipios de Toledo

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Madrid, 27 jul (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha avanzado este lunes que se ha autorizado el realojo de nueve de los once municipios desalojados de la provincia de Toledo, tras ser éste solicitado por el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Estas localidades son Almendral de la Cañada, Buenaventura, Navamorcuende, Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuñogómez y Pelahustán, mientras que la evacuación de La Iglesuela del Tiétar y Sartajada se mantiene.

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También se levantan las restricciones de todas las carreteras, salvo la CM-5006 y la TO-1358, según ha acordado la Dirección del Mando Único.

Así lo ha explicado el ministro durante su comparecencia tras la reunión del Cecopi en Navalcarnero (Madrid), en la que ha ofrecido la última hora de los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila y Toledo. EFE

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