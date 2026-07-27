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Hugo Guillamón viaja a Gijón para cerrar su fichaje por el Sporting

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Gijón, 27 jul (EFE).- El centrocampista español Hugo Guillamón tiene programado el viaje a Gijón para llegar previsiblemente este martes y cerrar su fichaje por el Real Sporting de Gijón, que se hará efectivo una vez el jugador supere el preceptivo reconocimiento médico y estampe su firma en su nuevo contrato en las instalaciones de Mareo.

El futbolista, formado en la cantera del Valencia y con pasado en la selección española, llega al conjunto asturiano en propiedad tras cerrar su desvinculación definitiva del Hajduk Split croata, club en el que permanecía apartado de la disciplina durante la presente pretemporada.

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El propio conjunto croata, dirigido por el español Gonzalo García, ha comunicado en la tarde del lunes la rescisión de mutuo acuerdo del futbolista donostiarra, paso previo a su llegada al Sporting para reforzar la medular del equipo que dirige el argentino Nicolás Larcamón.

La operación pone fin a una negociación que se prolongó durante varias semanas, en la que el Sporting se mostró como el club que trabajó con mayor decisión por hacerse con los servicios del centrocampista, por delante de otras alternativas surgidas del fútbol del este de Europa y de la primera división portuguesa.

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Aun así, la negociación se llevó con prudencia desde Mareo, con las reservas de que pudiera aparecer la propuesta de un conjunto de primera división, donde Guillamón desarrolló el grueso de su carrera con hasta 146 partidos en las filas del Valencia.

El interés del club gijonés responde a la necesidad de reforzar el centro del campo, una de las posiciones prioritarias en la planificación deportiva de cara a la temporada 26/27, en la que el Sporting continúa trabajando para completar su plantilla en las últimas semanas de mercado.

Guillamón, de 26 años, se convertirá así, si todo marcha como está previsto, en el séptimo refuerzo de la entidad rojiblanca en un verano marcado por movimientos en todas las líneas de la plantilla. EFE

dsl/gv/arh

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