Hazte Oír pide al Tribunal de Cuentas investigar a la Diputación de Badajoz tras la condena al hermano de Sánchez

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Hazte Oír ha solicitado al Tribunal de Cuentas que investigue por "responsabilidad contable" a la Diputación de Badajoz tras la condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por prevaricación administrativa por la plaza que se le concedió de manera irregular, según la sentencia, en la institución provincial pacense.

Así lo ha hecho en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que señala que la plaza que ocupó Sánchez "fue provista mediante un proceso selectivo de mera apariencia" y que cobró más de 340.000 euros en ella.

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Todo ello después de que la Audiencia Provincial de Badajoz condenase a Sánchez a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de nueve años por el delito de prevaricación administrativa.

Hazte Oír relata que dicha sentencia "califica la plaza de innecesaria y vacía de contenido, sin que el beneficiario prestara servicios en los términos propios del puesto".

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La asociación recoge que, desde julio de 2017 y hasta el cese efectivo de su renuncia el 5 de mayo de 2025, David Sánchez percibió "retribuciones por importe total estimado de 340.572 euros", las cuales "carecían de causa, al retribuir una plaza creada arbitrariamente e inexistente en su contenido material".

Así, interesa que se investiguen "las cuentas generales de la Diputación Provincial de Badajoz, ejercicios 2017 a 2025" respecto a "los pagos de nómina y de cuotas asociadas efectuados" a favor del hermano del presidente del Gobierno.

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Y remarca: "La salida de fondos públicos en pago de retribuciones carentes de causa --por retribuir una plaza arbitraria e inexistente en su contenido-- constituye ausencia de justificación en las cuentas de la Corporación".

Por otro lado, Hazte Oír ha solicitado en otro escrito a la Audiencia Provincial, al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, que remita al Tribunal de Cuentas la sentencia y los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la contratación de David Sánchez.

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La asociación se une de esta forma a sendas solicitudes de PP y Vox, que pidieron al Tribunal de Cuentas que abriera actuaciones previas y reclamasw información a la Diputación de Badajoz sobre este extremo.