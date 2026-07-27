Espana agencias
GoogleAgregar Infobae en Google

Hazte Oír pide al Tribunal de Cuentas investigar a la Diputación de Badajoz tras la condena al hermano de Sánchez

Imagen 4H5UNOQKSRFHBNKF5Y23D2PTRU
Guardar

Hazte Oír ha solicitado al Tribunal de Cuentas que investigue por "responsabilidad contable" a la Diputación de Badajoz tras la condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por prevaricación administrativa por la plaza que se le concedió de manera irregular, según la sentencia, en la institución provincial pacense.

Así lo ha hecho en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que señala que la plaza que ocupó Sánchez "fue provista mediante un proceso selectivo de mera apariencia" y que cobró más de 340.000 euros en ella.

PUBLICIDAD

Todo ello después de que la Audiencia Provincial de Badajoz condenase a Sánchez a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de nueve años por el delito de prevaricación administrativa.

Hazte Oír relata que dicha sentencia "califica la plaza de innecesaria y vacía de contenido, sin que el beneficiario prestara servicios en los términos propios del puesto".

PUBLICIDAD

La asociación recoge que, desde julio de 2017 y hasta el cese efectivo de su renuncia el 5 de mayo de 2025, David Sánchez percibió "retribuciones por importe total estimado de 340.572 euros", las cuales "carecían de causa, al retribuir una plaza creada arbitrariamente e inexistente en su contenido material".

Así, interesa que se investiguen "las cuentas generales de la Diputación Provincial de Badajoz, ejercicios 2017 a 2025" respecto a "los pagos de nómina y de cuotas asociadas efectuados" a favor del hermano del presidente del Gobierno.

Y remarca: "La salida de fondos públicos en pago de retribuciones carentes de causa --por retribuir una plaza arbitraria e inexistente en su contenido-- constituye ausencia de justificación en las cuentas de la Corporación".

Por otro lado, Hazte Oír ha solicitado en otro escrito a la Audiencia Provincial, al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, que remita al Tribunal de Cuentas la sentencia y los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la contratación de David Sánchez.

La asociación se une de esta forma a sendas solicitudes de PP y Vox, que pidieron al Tribunal de Cuentas que abriera actuaciones previas y reclamasw información a la Diputación de Badajoz sobre este extremo.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo hacer huevos rotos con parmesano: la receta clásica española con un toque de queso italiano

El plato que fusiona dos tradiciones mediterráneas, ideal para un plato principal o para unas tapas

Cómo hacer huevos rotos con parmesano: la receta clásica española con un toque de queso italiano

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: Interior suspende las labores de cosecha con maquinaria en Madrid, Ávila y Toledo mientras dure la emergencia por los fuegos activos

La superficie quemada asciende a 172.400 hectáreas este lunes, 20.000 más que el domingo

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: Interior suspende las labores de cosecha con maquinaria en Madrid, Ávila y Toledo mientras dure la emergencia por los fuegos activos

Rollos de calabacín rellenos de carne: una receta saludable, saciante y elegante que puedes preparar en menos de 1 hora

Es ideal para darle un toque profesional a tus comidas

Rollos de calabacín rellenos de carne: una receta saludable, saciante y elegante que puedes preparar en menos de 1 hora

El lado más íntimo de Torito: el significado de su mote, un matrimonio de 15 años con Raúl Jiménez y su hijo nacido por gestación subrogada

El colaborador de televisión se casó en 2011 y tuvo a su hijo en 2016 desde Estados Unidos

El lado más íntimo de Torito: el significado de su mote, un matrimonio de 15 años con Raúl Jiménez y su hijo nacido por gestación subrogada

El rey Juan Carlos I irrumpe en Mallorca días antes de las vacaciones de la familia real: su reencuentro con la reina Sofía con una cena en Marivent

El rey emérito estuvo a punto de cruzarse con su hijo Felipe VI, que abandonó la isla días antes, aunque sí ha podido coincidir con sus hijas

El rey Juan Carlos I irrumpe en Mallorca días antes de las vacaciones de la familia real: su reencuentro con la reina Sofía con una cena en Marivent
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez del ‘caso Koldo’ incorpora a la causa por corrupción en obra pública la adjudicación de los túneles de Belate (Navarra) en la que participó la empresa de Santos Cerdán

El juez del ‘caso Koldo’ incorpora a la causa por corrupción en obra pública la adjudicación de los túneles de Belate (Navarra) en la que participó la empresa de Santos Cerdán

Ayuso anuncia un plan de ayudas de 30 millones de euros para los afectados por los incendios: la Comunidad de Madrid pagará hasta un año de alquiler

El Gobierno vuelve a paralizar el decreto de alquileres para negociar con los grupos después del verano

Condenan a seis meses de prisión a un soldado del Ejército de Tierra por insultar a su superior tras pedirle que se sometiese a un control de orina

Interior prepara nuevas ‘barreras antinarcos’ 10 años después de la primera, que ha sufrido sabotajes y problemas ecológicos desde su construcción

ECONOMÍA

Qué hacer si has perdido la casa, el coche o el negocio en los incendios de Madrid, Toledo, Ávila o Castellón

Qué hacer si has perdido la casa, el coche o el negocio en los incendios de Madrid, Toledo, Ávila o Castellón

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Ponen a la venta un pazo gallego del siglo XVI por 850.000 euros: tiene una capilla propia

Tener hijos en España sale cada vez más caro: las familias con menores llevan dos décadas retrocediendo en su nivel de gasto relativo

Cómo se puede votar para elegir los próximos billetes de euros del Banco Central Europeo

DEPORTES

Quién es Yan Diomande, el jugador que quiere fichar el Real Madrid: de la trágica historia de su hermana a sus inicios en el Leganés

Quién es Yan Diomande, el jugador que quiere fichar el Real Madrid: de la trágica historia de su hermana a sus inicios en el Leganés

La relación entre Álex Baena y el nuevo jugador del Atlético de Madrid Kang-In Lee

La carta de Mbappé a los franceses tras el Mundial 2026: “Quizá os debíamos un final más bonito, pero no siempre elegimos el final de la historia”

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz