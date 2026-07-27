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El rechazo de Pirlo como seleccionador italiano agita el 'calcio' e irrita a Maldini

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Roma, 27 jul (EFE).- El rechazo de Andrea Pirlo como nuevo seleccionador italiano por su trabajo para una empresa de apuestas rusa ha agitado este lunes a la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) e irritado a su director técnico, Paolo Maldini.

El presidente del fútbol italiano, Giovanni Malagó, ha convocado una reunión esta tarde que se ha visto sobresaltada por el caso de Pirlo, en medio de la crisis que vive el 'calcio' desde hace años y por su tercera exclusión consecutiva de una Copa del Mundo.

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Los medios italianos avanzan que tanto el director técnico de la FIGC, Paolo Maldini, como su asesor Leonardo, podrían dimitir por el rechazo del exfutbolista como seleccionador.

La Federación aún no ha emitido comunicaciones oficiales.

El fútbol italiano busca un seleccionador que reconstruya la 'Azzurra' y, tras tantear a otros técnicos como Pep Guardiola o Carlo Ancelotti, finalmente sonaba con fuerza la elección de Pirlo.

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No obstante, su designación se ha vista impedida 'in extremis' por su trabajo como embajador de una empresa rusa de apuestas, tal y como él mismo ha reconocido en sus redes sociales.

Esto ha vuelto a sumir en el caos a la Federación y tensado la relación entre su presidente, Malagò, y el director técnico de la Selección, Maldini, y Leonardo, estos últimos partidarios de Pirlo y nombrados en sus cargos hace apenas dos semanas.

Ante la situación, el ministro de Deportes, Andrea Abodi, ha urgido a "arreglar esta mala imagen".

A su salida de la reunión convocada por Malagò, algunos dirigentes afirmaban haber conocido la noticia de la supuesta renuncia de Maldini y Leonardo por los medios.

El presidente de la Serie A (Primera División), Ezio Maria Simonelli, aseguró que en la reunión "no se ha sabido nada" acerca de estas dimisiones pero confesó que no le sorprenderían.

"Diría que no me sorprende porque podía respirarse. Maldini había elegido a Pirlo, pero este no será seleccionador. Lo lamento porque Maldini era una gran opción, una persona de valores que habría apreciado personalmente", dijo preguntado por los medios.

En la misma línea, el presidente de la Liga Nacional de Aficionados, Giancarlo Abete, lamentó esta situación pero afirmó que la dimisión de Maldini y Leonardo "aún no se han formalizado".

El propio Malagò ha abandonado la sede de la FIGC tras la reunión por una salida secundaria y sin dar reuniones. Medios como 'La Gazzetta dello Sport' adelantan que una eventual comunicación oficial llegará mañana tras el Consejo Federal del organismo. EFE

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