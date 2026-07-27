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El PSOE cerrará sus listas para elecciones municipales y autonómicas el 14 de noviembre

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Madrid, 27 jul (EFE).- El PSOE finalizará el próximo 14 de noviembre su proceso de primarias para las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2027, según el calendario aprobado este lunes por la Ejecutiva federal socialista.

La portavoz del partido, Montse Mínguez, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva que las próximas tandas de primarias tendrán lugar en septiembre y noviembre y que, en caso de ser necesario, se celebrarán votaciones el 26 de septiembre y el 14 de noviembre para cada una de ellas.

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Por primera vez el partido aprobó un calendario de primarias con tres ventanas temporales posibles, para que las federaciones afectadas -municipios de más de 20.000 habitantes, cabildos y consells insulares, juntas generales de Euskadi y comunidades autónomas donde el PSOE no gobierna- se acogieran a la que más les conviniera.

La primera de esas ventanas tuvo lugar en junio y en ella se eligieron los cabezas de lista de 30 territorios, entre ellos los candidatos de cinco autonomías: los ministros Óscar López y Diana Morant, para la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, respectivamente; Rosario Sánchez Grau en Islas Baleares; Pedro Casares en Cantabria; y Paco Lucas en Murcia.

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A su vez fueron designados los cabezas de lista para los ayuntamientos de Santander, Castrillón (Asturias), los gallegos de Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra, Narón, Oleiros y Ponteareas; los murcianos de Murcia, Cartagena, Lorca, Las Torres de Cotilla, La Unión, Mazarrón y Yecla; y los baleares Palma y Calviá y los de los consells insulares de Mallorca y Menorca.

También en ese primer periodo se decidieron los candidatos para los ayuntamientos de Madrid, Ferrol, Torrelavega y Oviedo, los únicos en los que hubo votación porque más de un candidato consiguió los avales necesarios recibidos.

La lista de Oviedo fue la ultima en decidirse ya que llegaron a la votación tres candidatos y hubo necesidad de una segunda vuelta que ganó ayer el secretario general de las Juventudes Socialistas de Asturias, Sergio Llera. EFE

(Foto) (Vídeo)

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