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El juez prorroga seis meses más la causa "sumamente compleja" en que investiga a Montoro

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Barcelona, 27 jul (EFE).- El juez que investiga al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por presuntamente reformar leyes en beneficio de empresas a cambio de dinero ha prorrogado seis meses más la instrucción "sumamente compleja", que abrió en 2018 y en que quedan pendientes varias diligencias y una veintena de interrogatorios.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el titular del Juzgado de instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, acuerda prorrogar otros seis meses la investigación, que durante los siete primeros años mantuvo en secreto, entre otros motivos para poder practicar las declaraciones pendientes, entre ellas la del exministro Montoro.

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Según el juez, la investigación "sumamente compleja" de este caso ha puesto de manifiesto "la existencia de una presunta trama" que gira en torno de Equipo Económico, el despacho fundado por Montoro, que "mediando precio, se dedicaría a intervenir en el proceso legislativo, moldeando reformas legales a las necesidades de sus clientes".

En el marco de esta causa, el juez sostiene que Montoro jugó un "rol nuclear" en la trama, ya que era la "autoridad" que aseguraba una "ganancia cierta" a su despacho, Equipo Económico, "abusando" de su poder.

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En su auto para prorrogar la investigación, el juez detalla que por el momento únicamente se citado a quince investigados -cinco de ellos personas jurídicas-, y que sólo una ha declarado, ya que el resto se han acogido a su derecho a no responder, porque están a la espera de que la Audiencia de Tarragona resuelva varios recursos de apelación pidiendo la nulidad de pruebas clave.

De hecho, el juez remarca que aún quedan por citar un total de 17 investigados, entre los que figura el exministro Montoro.

Asimismo, recuerda que aún está pendiente de recibir la documentación y los informes policiales que ha encargado en varias diligencias, entre ellos sobre la información económica de los investigados autorizando a los Mossos el acceso al Fichero de Titularidades Financieras, que posteriormente se tendrá que analizar.

"A la vista de las declaraciones que restan por efectuar, y a la vista de los informes que deben incorporarse a la causa, es previsible que de su práctica pueda resultar la necesidad de practicar nuevas diligencias", argumenta el juez.

De hecho, el juez vaticina que, una vez comparezcan los investigados que aún falta por citar, sus argumentos "exculpatorios" podrían exigir la práctica de actuaciones 'a posteriori', unas diligencias que por ahora "no pueden preverse" y que por tanto no pueden acodarse si no se prorroga el plazo de instrucción.

Montoro, que fue ministro de Hacienda entre 2000 y 2004 con José María Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy, se dio de baja del PP al trascender su imputación y la de su equipo en una causa abierta por cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

El juez acordó formalmente el 16 de diciembre de 2021 la imputación de Montoro y de los otros 27 investigados en un auto en que detallaba que les notificaría su situación procesal y les llamaría a declarar una vez se levantara el secreto, que se mantuvo vigente hasta el 19 de junio del pasado año, si bien todavía no ha citado a los principales implicados.

De hecho, en una providencia a la que ha tenido acceso EFE, el juez también ha pedido recientemente a los Mossos d'Esquadra que le informen sobre el estado de sus investigaciones y de las diligencias que están llevando a cabo por orden judicial.

En un comunicado, el abogado Jorge Piedrafita, que ejerce la acusación popular, se ha mostrado "satisfecho" con la prórroga acordada por el juez, ya que cree que debe servir para "profundizar y apuntalar" una investigación sobre un fraude que "puede superar los mil millones de euros a la ciudadanía", en lo que supone "uno de los mayores expolios públicos". EFE.

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