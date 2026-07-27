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El delantero neerlandés Julian Rijkhoff, nuevo jugador del Andorra

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Andorra la Vella, 27 jul (EFE).- Julian Rijkhoff, un joven delantero formado en el Ajax, es nuevo jugador del Andorra, al que llega cedido por una temporada con una opción de compra, informó el club del Principado.

Rijkhoff, de 21 años, fichó por el Ajax en 2012, cuando tenía 7, y permaneció en el club de Amsterdam hasta 2021, cuando se incorporó al Borussia Dortmund.

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En el club alemán brilló en las categorías inferiores y ganó una Bundesliga Sub-19 en 2022 antes de regresar al Ajax en febrero de 2024.

El verano pasado fue cedido al Almere City, de la segunda división neerlandesa, y tiene contrato con el Ajax hasta el 30 de junio de 2027.

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En el Almere City marcó 19 goles el curso pasado y repartió 4 asistencias en 44 partidos entre liga y Copa. Fue el máximo goleador del equipo, que no consiguió el ascenso a Primera.

Con el Ajax debutó en el primer equipo en febrero de 2024 en un partido de la Liga Conferencia contra el Bodø/Glimt y llegó a jugar 11 partidos.

Esta incorporación refuerza la delantera del Andorra, que ya cuenta con 'Lauti' De León, Aitor Uzkudun, Jordi Cano y Moró Sidibé, y es el décimo fichaje del nuevo proyecto del club. EFE

vds/and/ism

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