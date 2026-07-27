Declarado un incendio forestal cerca del complejo turístico de Islantilla (Huelva)

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Lepe (Huelva), 27 jul (EFE).- Un incendio forestal se ha declarado poco después de las 20.00 horas de este lunes cerca del complejo turístico de Islantilla, en Lepe (Huelva).

El Plan Infoca ha informado en sus redes sociales de que a las 20.10 horas se ha recibido el aviso de inicio del incendio, que afecta a una masa de pinares, cerca de la urbanización Islantilla Golf.

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A la zona han sido enviados dos aviones de carga en tierra, un helicóptero semipesado, 16 efectivos en tierra y una autobomba.

En la misma provincia ha sido sofocado un incendio que se ha iniciado esta tarde en Lucena del Puerto, sin que haya llegado a afectar a una importante extensión de terreno. EFE

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