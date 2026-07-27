Espana agencias
GoogleAgregar Infobae en Google

Castilla y León declara cuarta alerta en medio del incendio más devastador de la historia

Guardar

Valladolid, 27 jul (EFE).- Castilla y León ha activado este lunes por la tarde la cuarta alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales, del 28 al 31 de julio, en medio del fuego más devastador de la historia de España desde que se tienen registros.

Un fuego que ha devorado más de 50.000 hectáreas en la provincia de Ávila con un perímetro de 160 kilómetros y casi una veintena de municipios confinados o desalojados.

PUBLICIDAD

Durante esos tres días se prevén temperaturas que oscilarán entre los 36 y 39 grados con humedades mínimas, inferiores al 10 por ciento, y vientos con intensidades de entre 20 y 35 kilómetros por hora, han informado fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Energía.

Los pronósticos apuntan también a rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora, por lo que el riesgo de incendios forestales oscilará entre muy alto y extremo debido a la elevada probabilidad de ignición y posterior propagación del fuego. EFE

PUBLICIDAD

rjh-agg/icn

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El botón del coche que casi nadie utiliza correctamente y que puede ayudarte a respirar menos humo durante un incendio

Muchos conductores solo lo utilizan con el aire acondicionado, pero los especialistas aconsejan activar esta función al atravesar una carretera afectada por el humo para limitar la entrada de aire contaminado al interior del vehículo

El botón del coche que casi nadie utiliza correctamente y que puede ayudarte a respirar menos humo durante un incendio

Comprobar EuroDreams: los resultados para este 23 de julio

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Comprobar EuroDreams: los resultados para este 23 de julio

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: los fuegos obligan a confinar Las Navas del Marqués (Ávila) y Santa María de la Alameda (Madrid)

La superficie quemada asciende a 172.400 hectáreas este lunes, 20.000 más que el domingo

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: los fuegos obligan a confinar Las Navas del Marqués (Ávila) y Santa María de la Alameda (Madrid)

Muere su hija bebé en el parto, el padre coge la baja por paternidad y le echan del trabajo a los 7 días, pero es despido nulo: “Jamás he visto semejante aberración”

Según el Estatuto de los Trabajadores, el permiso por nacimiento no se reduce aunque el bebé fallezca; solo se interrumpe si el progenitor pide voluntariamente volver al trabajo antes de las seis semanas obligatorias

Muere su hija bebé en el parto, el padre coge la baja por paternidad y le echan del trabajo a los 7 días, pero es despido nulo: “Jamás he visto semejante aberración”

El millonario patrimonio de Garbiñe Muguruza: cerca de 25 millones entre sus premios, su marca de tequila con Eva Longoria y su casa en Suiza

La extenista vive acomodada en Ginebra tras amasar una fortuna con su carrera deportiva antes de su retirada en 2023

El millonario patrimonio de Garbiñe Muguruza: cerca de 25 millones entre sus premios, su marca de tequila con Eva Longoria y su casa en Suiza
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El botón del coche que casi nadie utiliza correctamente y que puede ayudarte a respirar menos humo durante un incendio

El botón del coche que casi nadie utiliza correctamente y que puede ayudarte a respirar menos humo durante un incendio

Máximo Sant, experto en coches eléctricos: “El calor es el peor enemigo de tu batería”

Así son los bombarderos de agua que Pedro Sánchez prometió desplegar este verano, pero que no llegarán a tiempo porque “solo hay un prototipo”

El juez del ‘caso Koldo’ incorpora a la causa por corrupción en obra pública la adjudicación de los túneles de Belate (Navarra) en la que participó la empresa de Santos Cerdán

Ayuso anuncia un plan de ayudas de 30 millones de euros para los afectados por los incendios: la Comunidad de Madrid pagará hasta un año de alquiler

ECONOMÍA

Muere su hija bebé en el parto, el padre coge la baja por paternidad y le echan del trabajo a los 7 días, pero es despido nulo: “Jamás he visto semejante aberración”

Muere su hija bebé en el parto, el padre coge la baja por paternidad y le echan del trabajo a los 7 días, pero es despido nulo: “Jamás he visto semejante aberración”

Qué hacer si has perdido la casa, el coche o el negocio en los incendios de Madrid, Toledo, Ávila o Castellón

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Ponen a la venta un pazo gallego del siglo XVI por 850.000 euros: tiene una capilla propia

Tener hijos en España sale cada vez más caro: las familias con menores llevan dos décadas retrocediendo en su nivel de gasto relativo

DEPORTES

Juan Ayuso y un Tour de Francia marcado por el aprendizaje y la frustración: “Siempre doy lo mejor de mí y estoy orgulloso de haberlo intentado”

Juan Ayuso y un Tour de Francia marcado por el aprendizaje y la frustración: “Siempre doy lo mejor de mí y estoy orgulloso de haberlo intentado”

Fernando Alonso, esperanzado con las mejoras del Aston Martin: “Comienza un nuevo campeonato para nosotros”

Quién es Yan Diomande, el jugador que quiere fichar el Real Madrid: de la trágica historia de su hermana a sus inicios en el Leganés

La relación entre Álex Baena y el nuevo jugador del Atlético de Madrid Kang-In Lee

La carta de Mbappé a los franceses tras el Mundial 2026: “Quizá os debíamos un final más bonito, pero no siempre elegimos el final de la historia”