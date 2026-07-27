Castilla y León declara cuarta alerta en medio del incendio más devastador de la historia

Guardar

Valladolid, 27 jul (EFE).- Castilla y León ha activado este lunes por la tarde la cuarta alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales, del 28 al 31 de julio, en medio del fuego más devastador de la historia de España desde que se tienen registros.

Un fuego que ha devorado más de 50.000 hectáreas en la provincia de Ávila con un perímetro de 160 kilómetros y casi una veintena de municipios confinados o desalojados.

PUBLICIDAD

Durante esos tres días se prevén temperaturas que oscilarán entre los 36 y 39 grados con humedades mínimas, inferiores al 10 por ciento, y vientos con intensidades de entre 20 y 35 kilómetros por hora, han informado fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Energía.

Los pronósticos apuntan también a rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora, por lo que el riesgo de incendios forestales oscilará entre muy alto y extremo debido a la elevada probabilidad de ignición y posterior propagación del fuego. EFE

PUBLICIDAD

rjh-agg/icn