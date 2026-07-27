Borja Jiménez corta tres orejas y sale a hombros en Tudela (Navarra)

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Tudela (Navarra), 27 jul (EFE).- El diestro sevillano Borja Jiménez ha cortado tres orejas y ha salido a hombros este lunes al término de la corrida de toros celebrada en la localidad navarra de Tudela, en la que tanto el francés Sebastián Castella como Tomás Rufo han paseado un trofeo cada uno.

Se han lidiado seis toros de la ganadería de Toros de Ojailén, aceptablemente presentados pero bajos de raza y, en general, de poco juego. Los mejores, cuarto y quinto.

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Sebastián Castella, silencio y oreja tras aviso.

Borja Jiménez, reja y dos orejas.

Tomás Rufo, silencio tras aviso y oreja.

La plaza ha registrado alrededor de media entrada. EFE