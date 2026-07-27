Espana agencias

Albares y Almeida seguirán hablando para mantener la sede de Casa Árabe, según Exteriores

Guardar
Google icon

Madrid, 27 jul (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha mantenido una conversación telefónica con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, sobre el desalojo de Casa Árabe del edificio de Escuelas Aguirre y han acordado seguir hablando con el fin de mantener esta institución en su sede actual, según Exteriores.

Según fuentes de este ministerio, la conversación, a petición de Albares, se ha desarrollado "en tono cordial y constructivo" y ambos han consensuado continuar el diálogo entre ambos y entre los niveles técnicos con vistas a que Casa Árabe mantenga su sede, en la que lleva veinte años.

PUBLICIDAD

Una sede que el Ayuntamiento anunció que quería recuperar al considerar que presenta problemas estructurales derivados de una deficiente gestión y falta de conservación.

El ministro ha vuelto a trasladarle al alcalde lo que ya le dijo por carta anteriormente: "La mano tendida para dialogar y revertir la situación, el ofrecimiento de un encuentro entre ambos", aparte de manifestarle el malestar y la sorpresa "que esta decisión unilateral ha generado entre los embajadores árabes residentes en Madrid, los estudiantes de árabe de la Casa, intelectuales y ciudadanos.

PUBLICIDAD

También ha hecho notar a Martínez Almeida que esta decisión "supone un grave daño para la política exterior, la imagen internacional de España y la proyección internacional de Madrid".

Sobre los reproches a la falta de conservación del inmueble, Albares ha recordado que el Ayuntamiento ha participado en todos los patronatos, firmando todas las actas relativas a la gestión de Casa Árabe, aparte de elogiar a su actual dirección, "que está implementando un exhaustivo plan de gestión".

Albares se reunirá mañana con los estudiantes de árabe en el Palacio de Santa Cruz, a petición de ellos, para hacer llegar al ministro su malestar y rechazo a esta medida del Ayuntamiento. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: los vecinos de Valdemaqueda reciben un Es-Alert para que desalojen el municipio ante el avance del fuego

La superficie quemada asciende a 172.400 hectáreas este lunes, 20.000 más que el domingo

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: los vecinos de Valdemaqueda reciben un Es-Alert para que desalojen el municipio ante el avance del fuego

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 27 julio

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 27 julio

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 27 julio

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 27 julio

Ayuso anuncia un plan de ayudas de 30 millones de euros para los afectados por los incendios: la Comunidad de Madrid pagará hasta un año de alquiler

La presidenta madrileña califica el incendio como “la mayor catástrofe natural de la historia de España”, con especial preocupación en el entorno del pantano de San Juan

Ayuso anuncia un plan de ayudas de 30 millones de euros para los afectados por los incendios: la Comunidad de Madrid pagará hasta un año de alquiler

Juana Rivas denuncia que lleva un año sin poder hablar con su hijo pequeño, bajo custodia del padre en Italia

Un tribunal ordenó entregar el menor al padre, pese a las sospechas de maltrato

Juana Rivas denuncia que lleva un año sin poder hablar con su hijo pequeño, bajo custodia del padre en Italia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso anuncia un plan de ayudas de 30 millones de euros para los afectados por los incendios: la Comunidad de Madrid pagará hasta un año de alquiler

Ayuso anuncia un plan de ayudas de 30 millones de euros para los afectados por los incendios: la Comunidad de Madrid pagará hasta un año de alquiler

El Gobierno vuelve a paralizar el decreto de alquileres para negociar con los grupos después del verano

Condenan a seis meses de prisión a un soldado del Ejército de Tierra por insultar a su superior tras pedirle que se sometiese a un control de orina

Interior prepara nuevas ‘barreras antinarcos’ 10 años después de la primera, que ha sufrido sabotajes y problemas ecológicos desde su construcción

Los incendios, una crisis que sigue sin culminar en un gran acuerdo político: del pacto de Estado de Sánchez al registro de pirómanos de Feijóo

ECONOMÍA

Qué hacer si has perdido la casa, el coche o el negocio en los incendios de Madrid, Toledo, Ávila o Castellón

Qué hacer si has perdido la casa, el coche o el negocio en los incendios de Madrid, Toledo, Ávila o Castellón

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Ponen a la venta un pazo gallego del siglo XVI por 850.000 euros: tiene una capilla propia

Tener hijos en España sale cada vez más caro: las familias con menores llevan dos décadas retrocediendo en su nivel de gasto relativo

Cómo se puede votar para elegir los próximos billetes de euros del Banco Central Europeo

DEPORTES

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Estos fueron los ganadores de los combates de La Velada del Año VI: TheGrefg, Plex, RoRo, Edu Aguirre, Marta Díaz o Lit Killah

Así te hemos contado La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo