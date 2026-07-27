Albares y Almeida seguirán hablando para mantener la sede de Casa Árabe, según Exteriores

Madrid, 27 jul (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha mantenido una conversación telefónica con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, sobre el desalojo de Casa Árabe del edificio de Escuelas Aguirre y han acordado seguir hablando con el fin de mantener esta institución en su sede actual, según Exteriores.

Según fuentes de este ministerio, la conversación, a petición de Albares, se ha desarrollado "en tono cordial y constructivo" y ambos han consensuado continuar el diálogo entre ambos y entre los niveles técnicos con vistas a que Casa Árabe mantenga su sede, en la que lleva veinte años.

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Una sede que el Ayuntamiento anunció que quería recuperar al considerar que presenta problemas estructurales derivados de una deficiente gestión y falta de conservación.

El ministro ha vuelto a trasladarle al alcalde lo que ya le dijo por carta anteriormente: "La mano tendida para dialogar y revertir la situación, el ofrecimiento de un encuentro entre ambos", aparte de manifestarle el malestar y la sorpresa "que esta decisión unilateral ha generado entre los embajadores árabes residentes en Madrid, los estudiantes de árabe de la Casa, intelectuales y ciudadanos.

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También ha hecho notar a Martínez Almeida que esta decisión "supone un grave daño para la política exterior, la imagen internacional de España y la proyección internacional de Madrid".

Sobre los reproches a la falta de conservación del inmueble, Albares ha recordado que el Ayuntamiento ha participado en todos los patronatos, firmando todas las actas relativas a la gestión de Casa Árabe, aparte de elogiar a su actual dirección, "que está implementando un exhaustivo plan de gestión".

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Albares se reunirá mañana con los estudiantes de árabe en el Palacio de Santa Cruz, a petición de ellos, para hacer llegar al ministro su malestar y rechazo a esta medida del Ayuntamiento. EFE