Van Assche derrota a Blockx y se proclama campeón del Abierto de Estoril

Lisboa, 26 jul (EFE).- El francés Luca van Assche se proclamó este domingo nuevo campeón del Abierto de Estoril tras derrotar al belga Alexander Blockx en la final de la undécima edición del principal torneo de tenis de Portugal por 6-4, 4-6 y 7-5.

Van Assche, actualmente en el puesto 78 del ránking mundial, se adjudicó el primer set y hubo varios momentos en los que parecía tener el partido bajo control, pero Blockx, a pesar de algunas molestias físicas, logró posponer el desenlace hasta el tercer parcial, en el que finalmente no consiguió consolidar la remontada.

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Este es el primer trofeo del circuito ATP en la carrera de Luca van Assche y, con este triunfo en un torneo ATP 250 entrará por primera vez en el top 50 de la clasificación de la asociación que gestiona el tenis mundial.

En su camino hacia el título, el francés dejó atrás a algunos de los principales favoritos, como el primer cabeza de serie, el ruso Andrey Rublev, o el ganador en 2017, el español Pablo Carreño.

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Ha sido una jornada afortunada para el tenis francés, ya que, además del triunfo de Luca van Assche, la pareja formada por Titouan Droguet y Kyrian Jacquet se proclamó campeona de dobles sobre la tierra batida portuguesa.

Droguet y Jacquet se impusieron al dúo brasileño compuesto por Orlando Luz y Rafael Matos en una reñida final que terminó a favor de los galos por 7-6(2), 6-7(4) y 11-9.

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El Abierto de Estoril, localidad costera situada en las cercanías de Lisboa, regresó este año al circuito ATP 250 —tras haber bajado a la categoría Challenger 175 el año pasado— y seguirá en esta categoría en su próxima edición, prevista para julio de 2027. EFE