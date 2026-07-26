¿Un número 1 que no suena? Así ha cambiado el 'streaming' los éxitos musicales en España

Javier Herrero

Madrid, 26 jul (EFE).- Unos 20 años después de que las plataformas de 'streaming' irrumpieran en el ecosistema musical, no es que España no replique los podios de los principales mercados anglosajones, es que sus principales canciones no tienen cabida en el 'top 100' ni los nombres de sus intérpretes resultan familiares ya por estas latitudes en muchos casos.

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Basta un rápido vistazo a lo que está triunfando fuera: EE. UU. por ejemplo vive sumido en el fenómeno 'country' de la joven cantautora Ella Langley, que ostenta no solo el número 1 con 'Choosin' Texas', sino también el número 3 con 'Be Her'. Otro cantar es el número 2, que es para Taylor Swift con 'I Knew It, I Knew You', un tema para 'Toy Story 5' que no ha tenido gran pegada en España.

Sucede lo mismo con Reino Unido: aunque los jóvenes talentos del roquero Sam Fender y Olivia Dean con su 'soul' elegante sí se han labrado cierto predicamento, su colaboración 'Rein Me In' no ha tenido aquí eco. Menos aún lo tiene ese 'Three Lions' de Baddiel, Skinner y Lighting Seed aupado como himno en torno a la selección inglesa en el Mundial.

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Esa misma competición futbolísta y las victorias de Inglaterra han propiciado el número 2, en este caso un 'hit' muy conocido de los años 90, 'Wonderwall' de Oasis, cuyo éxito no hace sino recordarnos precisamente los tiempos en los que la música británica imponía su sello por todo el mundo.

"Lo que el 'streaming' trajo no fue tanto la globalización como la demolición de las barreras, tanto las geográficas, de género o de lengua como la casi obligatoriedad de tener un contrato con un sello discográfico o un mánager", reflexiona Darío Manrique, 'lead editorial' de Spotify para España, sobre los cambios acontecidos con la implantación de esta modalidad de escucha.

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Según el informe anual de 2025 que elaboró Promusicae sobre el sector de la música grabada en este país, casi el 88 % de los ingresos ya llegaron solo por el mercado digital, prácticamente dominado en su totalidad por las plataformas de 'streaming' (un 99,2 %, que representa a más de 21 millones de personas).

"Lo que ha ocurrido es que todo lo que antaño servía como prescriptor de 'hits' ha perdido gran parte de su peso. Ha ocurrido con la radio, que ya funciona a remolque de 'hits' probados pero no los crea y, un poco del mismo modo, con las listas de estos dos países", señala el cronista musical Odi O'Malley que, desde su web, es un ávido observador de las listas de éxitos.

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En ese punto en el que lanzar música se hizo más fácil y también acceder a ella sin intermediarios, muchos países vivieron una efervescencia de artistas locales, "especialmente los de música urbana", como apunta Manrique.

Las plataformas como Spotify introdujeron además en su sistema los algoritmos para la sugerencia de nueva música basándose en el gusto personal y consumo habitual de cada oyente, "de modo que se genera una suerte de cámara de eco, en la que cada usuario escucha cosas similares a las que ya escuchaba", subraya O'Malley.

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La globalización lo que ha traído de esta forma ha sido mercados más centrados en el producto local salvo excepciones, como el 'Dai Dai' de Shakira y Burna Boy que estos días figura muy arriba en medio planeta como sintonía del Mundial de fútbol. "Y sigue existiendo mucho 'hit' global generado por el apoyo de plataformas, como Alex Warren, Olivia Dean, Raye o Sombr, pero de forma mucho más puntual", añade.

"De todas formas, en el caso de países como España, el eje no es tanto el de la música local como el de la lengua, el español, algo que ha ocurrido también en lugares como Australia con la música proveniente de EE. UU. o Reino Unido", indica Manrique ante la gran pegada por ejemplo del reguetón y sus ritmos asociados procedentes sobre todo de Puerto Rico y Colombia.

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Basta observar la lista oficial que elabora Promusicae de las canciones de más éxito. A principios de 2015 unificó en ella las ventas físicas, las descargas digitales y el 'streaming' y a finales de 2016 ya era evidente la preponderancia de este tipo de música, sin mucho espacio para más.

O'Malley sin embargo llama a "no sobreestimar" el alcance del mercado musical en español "más allá de casos puntuales" como los de Bad Bunny o Rosalía. "Sí, ha ganado relevancia, pero no ocupa el espacio del mercado en inglés más allá de nuestras fronteras y las de Latinoamérica, en las cuales tiene mucha más importancia", afirma.

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La fragmentación de audiencias como consecuencia del 'streaming' se ha producido incluso dentro de cada mercado, con nichos muy grandes según géneros que a menudo viven de espaldas al resto, por lo que cada vez es menos extraño que incluso el número 1 de un país no haya contagiado realmente a ese país.

"Las canciones que encabezan las listas de éxitos tienen ahora menos peso que hace solo unos años. El consumo musical se ha fragmentado y la pirámide se ha aplanado. Eso implica que los grandes 'hits' ya no están tan presentes en la sociedad y que menos gente podría reconocer en 2026 una canción de 'El baifo' de Quevedo (actual número 1) que la que en 1991 hubieran identificado una del 'Aidalai', de Mecano", concede Manrique.

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En ese sentido, y por la fugacidad de las listas de música, "en las que números 1 en cuestión de un mes apenas son top 50", O'Malley llama a medir la noción de éxito de otra manera: "Las reproducciones no garantizan el éxito real. Es algo más global que se calcularía con un promedio de impacto en 'streaming'conversación social y venta de entradas. Pero es complicado de medir y, en muchas ocasiones, tremendamente subjetivo". EFE