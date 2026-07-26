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Simancas dice que la "parálisis legislativa" es un "sueño húmedo de la derecha" y niega que no haya Presupuestos

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El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales y subdirector de la revista Temas, Rafael Simancas, ha negado que exista una "parálisis legislativa" en el Parlamento a pesar de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y ha alegado que que "es tan solo un sueño húmedo de la derecha política".

"La parálisis legislativa es tan solo un sueño húmedo de la derecha política y mediática, que choca con el dato de las cerca de 70 leyes publicadas en el BOE en esta Legislatura", ha asegurado en un artículo publicado en el último número de la revista Temas, cuyo director es el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos.

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Rafael Simancas prosigue su argumentación asegurando: "Y no es verdad que España carezca de Presupuestos, porque los Presupuestos prorrogados cuentan con habilitación constitucional y se han demostrado eficaces para posibilitar crecimiento económico, empleo y un Estado de Bienestar vigoroso".

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes ha sostenido que argumentos contra estas afirmaciones forman parte de una "acción concertada y sincronizada de la derecha política y agentes mediáticos" para "desestabilizar" al Ejecutivo y "forzar elecciones anticipadas".

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En el artículo publicado, el subdirector de la revista opina que el objetivo de las acciones de "la derecha política" es "conducir a PP y Vox a La Moncloa y provocar un cambio hacia políticas conservadoras".

Bajo su punto de vista, el Gobierno "trabaja para el interés general" y esto constituye una razón para querer "tumbarlo" para "quienes quieren más poder y más dinero".

CASOS PUNTUALES DE CORRUPCIÓN Y OTROS SON "PURO BULO"

Simancas afirma que los "casos puntuales de corrupción" del Ejecutivo de Sánchez "se han cortado de raíz" colaborando con la Justicia "de manera leal y total". En su opinión, las razones esgrimidas de la derecha son "que el Gobierno está anegado de corrupción, (...) que el proyecto de Sánchez está agotado, que el legislativo está paralizado y que el mejor ejemplo es la ausencia de Presupuestos", y asevera que "todo es falso".

El diputado afirma que, más allá de "las prácticas irregulares que se han cortado de manera inmediata", "otros casos son puro bulo. Nada que ver con la corrupción estructural y sistémica presente en los anteriores gobiernos del PP, que ahora se pretende ocultar, simular o minusvalorar", ha defendido en el artículo el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Por último, sostiene que al Ejecutivo le queda "más de un año de legislatura y mucho trabajo por hacer. Incluso para otra Legislatura", ha vaticinado.

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