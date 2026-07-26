Espana agencias

Sentido un terremoto de 3,6 de magnitud y epicentro en Armilla (Granada)

Guardar
Google icon

(Actualiza la NA7189 con nuevo cálculo del IGN sobre la magnitud, el epicentro y otros datos)

Granada, 26 jul (EFE).- Un terremoto de magnitud 3,6 y epicentro en Armilla (Granada) se ha sentido este domingo en Granada capital y otros municipios de la provincia sin que haya causado daños personales ni materiales.

PUBLICIDAD

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el seísmo se ha registrado a las 15:39 horas. Su superficialidad (cero kilómetros) ha propiciado que sea sentido por la población.

Aunque inicialmente el instituto había fijado su magnitud en 3,7 y su epicentro en Ogíjares, finalmente, tras un nuevo cálculo, ha sido registrado como un seísmo de 3,6 grados localizado al sureste de Armilla, un municipio también del área metropolitana de Granada próximo a la capital.

PUBLICIDAD

Numerosos usuarios de las redes sociales han trasladado sus impresiones por el temblor, que se ha sentido en varios municipios de Granada, incluida la capital.

El centro coordinador de emergencias 112 ha indicado a EFE que no hay constancia de daños personales ni materiales. A las 15:42 horas recibió la primera de un total de 44 llamadas de particulares alertando de que habían notado un temblor.

Todas las llamadas gestionadas se han recibido desde la provincia de Granada, en concreto desde los municipios de Granada capital, Monachil, Huétor-Vega, Maracena, Alhedín, Ogíjares, Cúllar Vega, Vegas del Genil, La Zubia y Armilla, según el 112.

Minutos después, a las 15:46 horas, se ha registrado, también con epicentro en Armilla, una réplica a seis kilómetros de profundidad aunque de menor magnitud (1,7). Y a las 16:11 horas, un nuevo seísmo superficial de magnitud 2 y epicentro en Alhendín ha sido sentido por la población.

No son los únicos seísmos registrados este domingo en la provincia de Granada, donde a las 12:39 y a las 13:18 horas han tenido lugar otros dos con epicentro en Loja y magnitud de 1,6 ambos.

En caso de terremoto, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ofrece una serie de recomendaciones y pautas de autoprotección para evitar daños.

De forma preventiva, es aconsejable tener en casa un botiquín de primeros auxilios y ensayar con la familia cómo actuar en caso de temblor, además de conocer dónde están y cómo se desconectan las llaves de la luz, el agua y el gas.

Durante el temblor, es aconsejable quedarse dentro del edificio si se ha sentido en el interior, preferiblemente bajo la protección de estructuras fuertes como una mesa, un cama, el dintel de una puerta o un rincón, entre otras recomendaciones. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 27 al 31 de julio: Mercedes perderá el conocimiento, Adriana recibirá un homenaje y Enrique denunciará a José Luis

La que fuera protagonista de la ficción diaria de La 1 volverá a escena a través del tributo de Bárbara y Rosalía

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 27 al 31 de julio: Mercedes perderá el conocimiento, Adriana recibirá un homenaje y Enrique denunciará a José Luis

Nuria, detective privado: “Las mujeres tenemos muchas más habilidades en nuestro sector”

La experta explica por qué cuentan con ventaja en esta profesión

Nuria, detective privado: “Las mujeres tenemos muchas más habilidades en nuestro sector”

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: los fuegos en Ávila, Madrid y Toledo queman ya 77.000 hectáreas en un perímetro de 280 kilómetros

Se reanudan las labores aéreas de extinción con una previsión meteorológica más favorable en Madrid y Ávila, aunque el fuego continúa sin estabilizarse

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: los fuegos en Ávila, Madrid y Toledo queman ya 77.000 hectáreas en un perímetro de 280 kilómetros

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 27 al 31 de julio: Martina y Adriano se dejarán llevar, Samuel besará a María Fernández y Petra se sentirá humillada

La próxima semana, la ficción diaria de La 1 volverá de nuevo al completo con cinco episodios tras los parones deportivos

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 27 al 31 de julio: Martina y Adriano se dejarán llevar, Samuel besará a María Fernández y Petra se sentirá humillada

Rescatan a un niño de ocho años que estaba sentado sobre un aparato de aire acondicionado de un piso 21 en Benidorm: detienen a su padre por dejarlo solo en casa

El aviso de un vecino permitió activar un operativo de emergencia en el que la Policía logró poner a salvo al menor, que se encontraba sobre la unidad exterior del aire acondicionado con un evidente riesgo de precipitarse desde el piso 21

Rescatan a un niño de ocho años que estaba sentado sobre un aparato de aire acondicionado de un piso 21 en Benidorm: detienen a su padre por dejarlo solo en casa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rescatan a un niño de ocho años que estaba sentado sobre un aparato de aire acondicionado de un piso 21 en Benidorm: detienen a su padre por dejarlo solo en casa

Rescatan a un niño de ocho años que estaba sentado sobre un aparato de aire acondicionado de un piso 21 en Benidorm: detienen a su padre por dejarlo solo en casa

Granada registra un terremoto de magnitud 3,7 con epicentro en Ogíjares

La Justicia deniega a un menor ucraniano el permiso de residencia extraordinario para los extranjeros afectados por la DANA: no estaba empadronado

Estas son las 39 carreteras que permanecen cortadas en España por los incendios: Toledo y Ávila concentran la mayoría de los cierres

Pedro Sánchez destaca una evolución “positiva” en los incendios de Ávila y Madrid con algunos focos consolidados: “Quedan horas complejas”

ECONOMÍA

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

España gastó hasta 6.700 millones en apagar incendios en 2025 y en lo que va de 2026 ya duplica las hectáreas quemadas en el mismo periodo

Una empresa denuncia a una empleada por cobrar el sueldo mientras trabajaba en un restaurante durante la baja y le pide 18.000 euros: la Justicia la absuelve

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

DEPORTES

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Estos fueron los ganadores de los combates de La Velada del Año VI: TheGrefg, Plex, RoRo, Edu Aguirre, Marta Díaz o Lit Killah

Así te hemos contado La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo

Alejandro Grimaldo y Pedro Porro, campeones del mundo, están en La Velada del Año VI: “Me pegaría con Cucurella”