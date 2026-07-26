Sémper dice que pese a los intentos de algunos de "politizar con la desgracia" de los incendios prima la coordinación

El portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura y Deporte, Borja Sémper, ha destacado que, pese a "los intentos de algunos de politizar y convertir la desgracia" de los incendios que asolan España en un enfrentamiento político, "está primando la sensatez, la cordura y la coordinación entre administraciones públicas".

En declaraciones a los medios en San Sebastián, Sémper ha dado las gracias a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a todos los organismos que están luchando contra "el terrible fuego que asola a tres comunidades autónomas, que ha provocado el desplazamiento y el confinamiento de más de 120.000 personas y que hoy monopoliza, como no puede ser de otra manera, la conversación pública en España".

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En esa línea, Sémper, que ha estado acompañado por la presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea, y el portavoz del PP en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Mikel Lezama, ha asegurado que "todas las administraciones públicas están comprometidas en la lucha contra el fuego y, sobre todo, en la defensa de algo que es básico y es la vida de las personas, que tiene que ver con garantizar su seguridad personal, pero también intentar minimizar los daños personales".

Tras asegurar que le gustaría que la política "fuera siempre útil, pero lamentablemente no lo es siempre", ha destacado que, en este caso, "la utilidad pasa también por ir coordinados y porque la lucha contra el fuego no suponga también un nuevo enfrentamiento político entre administraciones y entre partidos políticos".

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"No podemos politizarlo todo. En esta España tan polarizada y tan enfrentado, no podemos polarizar hasta las desgracias", ha advertido, para resaltar que, "pese al intento que ha habido y que algunos tienen para convertir esta desgracia en un enfrentamiento político, está primando la sensatez, la cordura y la coordinación entre administraciones públicas".

Sémper ha dicho que, "cuando las cosas no se hacen bien conviene señalarlo, pero cuando la política está a la altura, y en este caso lo está siendo y las administraciones están a la altura, conviene también resaltarlo".

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El portavoz popular ha dicho que, "en medio de la desgracia, en plena lucha contra este fenómeno, que todavía no ha sido controlado y que todavía despierta mucho miedo en decenas de miles de personas y en todo un país que contiene el aliento ante lo que estamos viendo, conviene también reflejar algo positivo que estamos viendo, que es que las administraciones se coordinan y todas las administraciones están luchando codo con codo contra el fuego".

Sémper ha asegurado que en el PP se alegran de que la coordinación y la relación institucional "está siendo óptima y razonable", al tiempo que ha asegurado que "hay gente y políticos incluso a los que esto les molesta, pero la coordinación está funcionando y la relación institucional está siendo óptima y esto es la mejor noticia en medio del drama que estamos viviendo".

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PACTO DE ESTADO CONTRA LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

Ante el "Pacto de Estado contra la emergencia climática" al que ha vuelto a instar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el portavoz nacional del PP ha dicho que quiere "hablar preferentemente de lo que está sucediendo, que todavía hay decenas de miles de personas asustadas y con miedo, que no saben que han sido de sus casas, y esto para nosotros es lo prioritario".

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No obstante, ha recordado que en septiembre del año pasado el Partido Popular hizo una propuesta de 50 medidas relacionadas con la lucha contra el fuego "para mejorar la actuación en el entorno rural"", que "fueron aprobadas en el Senado, pero que ni el Gobierno ni el Partido Socialista han querido responder".

Sémper ha reconocido que "el cambio climático es cierto y es una amenaza real", pero se ha preguntado si "nos quedamos ahí". "¿Es que no hay que hacer actuaciones en el medio rural? ¿Es que no tenemos que hablar en España también de qué sucede con el entorno rural y cómo estamos permitiendo o no que nuestros agricultores o que nuestros ganaderos puedan intervenir también en los montes?", se ha preguntado.

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Borja Sémper ha abogado por "abrir un debate sereno que trascienda del eslogan" y ha insistido en que hay "50 medidas que propone el Partido Popular que tienen que ver con la modificación de la Ley de Montes, con fiscalidad y con entender la realidad de lo rural".

En ese sentido, ha dicho tener a veces la sensación de que "lo rural importa poco, porque las leyes se hacen desde la ciudad, salvo cuando hay desgracias". Por ello, ha dicho que "convendría actuar sobre estas materias más allá de enarbolar banderas ideológicas, que son legítimas, pero que convendría también que actuáramos en lo material, en lo concreto y en lo urgente".

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"Habrá tiempo para esto, hoy estamos con las personas, con los pueblos y con la gente que tiene miedo sobre su futuro", ha reiterado, para instar a ir "paso por paso e intentar resolver hoy los problemas que tienen los ciudadanos, que son afrontar el riesgo para sus bienes inmuebles y para sus vidas que está provocando el fuego".