Se elevan a 39 los municipios evacuados por el fuego en Ávila, Madrid y Toledo

Madrid, 26 jul (EFE).- El número de municipios evacuados por los incendios declarados en la provincia de Ávila y la Comunidad de Madrid y que se han extendido a Toledo se eleva a 39: 16 en Ávila, 12 en Madrid y 11 en Toledo.

Según los últimos datos del Ministerio del Interior, además siete localidades están confinadas en la provincia de Ávila y en Madrid.

Han aumentado sobre todo los municipios evacuados en Ávila respecto a la situación de este sábado y son: Sotillo de la Adrada, Navahondilla, Casillas, Santa María del Tiétar, La Adrada, Piedralaves, Casavieja, Burgohondo, Hoyo de Pinares, Villanueva de Ávila, Urbanización La Atalaya de El Tiemblo, Pedro Bernardo, Higuera de las Dueñas, Gavilanes, Mijares y Fresnedilla.

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Además, permanecen confinadas las personas que se encuentran en Navaluenga, El Tiemblo y Cebreros.

En la comunidad de Madrid el número permanece estable respecto al día anterior y están evacuados los municipios de Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Aldea del Fresno, Zarzalejo, Pedanía de Peralejo, Rozas de Puerto Real, Cadalso de los Vidrios y Cenicientos.

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El confinamiento afecta a las personas que se encuentran en San Martín de Valdeiglesias, Valdemaqueda, Villa del Prado y Pelayos de la Presa.

En Toledo, que se ha unido a la emergencia nacional por incendios a Madrid y Ávila, han sido evacuados once municipios: La Iglesuela del Tiétar, Sartajada, Almendral de la Cañada, Buenaventura, Navamorcuende, Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuñogómez y Pelahustán. EFE

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